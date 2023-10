Estudiantes indígenas tuvieron que pedir a la fuerza un derecho que les negaban

¡Es el colmo! Un grupo de estudiantes indígenas del Liceo Rural de Paraíso de Changuena, en Buenos Aires de Puntarenas, tuvieron que acudir a la Sala Constitucional para defender un derecho que les estaban negando.

Los muchachos aseguraron que el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha negado a aprobar un código docente en el área de Idioma y Cultura y mostraron su disconformidad ya que la mayoría de los alumnos de ese liceo son indígenas (Ngäbere) Guaimí de las dos comunidades Melia y Alto Unión.

Los muchachos ganaron la batalla y ahora el MEP debe actuar. Foto: Nicole Alpízar. (Nicole AlpÍzar.)

El director de esa institución solicitó mediante un oficio la apertura de los servicios de docentes en esa especialidad el 26 de setiembre de 2019. Dicho documento fue enviado a la jefa del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros del MEP, sin embargo, la respuesta fue que, por ser un colegio no indígena y que no está dentro de un territorio indígena, no era posible acceder a lo solicitado.

Los estudiantes ven necesario que ese centro educativo cuente con docentes en esas especialidades porque muchos de los jóvenes que se encuentran estudiando en ese liceo no saben leer ni escribir en su idioma, aunque lo hablen.

LEA MÁS: Diputada explota contra el PANI y llora al contar la injusticia que vive un bebé

Ellos dicen que el director de la institución solicitó en 2021 el apoyo al Consejo Local de Educación Indígenas de territorio Guamí de Coto Brus para que elevara la petición ante la entidad correspondiente, dado que en el centro educativo hay mayor cantidad de matrícula de personas indígenas.

El Consejo intercedió ante el órgano encargado de aprobar el código nuevo; sin embargo, no hubo respuesta. Los muchachos solicitan el nombramiento del colaborador en lengua Ngäbere, Catalino Sánchez Palacios, vecino de la comunidad Melia y La Unión para ejercer el puesto de maestro o profesor de idioma.

Los indígenas tiene derecho a aprender a escribir y leer su lengua natal. Foto: Nicole Alpízar. (Nicole AlpÍzar.)

Luego de analizar el caso, los magistrados explicaron en la sentencia que con respecto a la posibilidad de brindar lecciones de lengua indígena en los liceos rurales, debe tomarse en cuenta la comunidad en la que están inmersos, incluyendo si hay población indígena.

LEA MÁS: Sigue el pleito entre periodistas del Sinart y el nuevo director, vea lo que pasó ahora

Además, los altos jueces señalaron la importancia de la vinculación de los liceos rurales con su comunidad. La Sala destaca la situación concreta del Liceo Rural de Paraíso de Chánguena, en Buenos Aires de Puntarenas, donde 35 estudiantes del liceo son indígenas, lo que corresponde a un 67.3% de la población estudiantil total. Esta constante y alta participación de estudiantes indígenas es un indicador claro de que la vinculación del liceo con su comunidad deberá tomar en cuenta a la población indígena.

En la sentencia los magistrados ordenaron al MEP que a más tardar en un mes, tenía que estar resuelto el tema para que los estudiantes pudieran recibir clases de su idioma natal.