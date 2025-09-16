Nacional

Estudiantes lograron desfilar este 15 de setiembre gracias a su esfuerzo y disciplina

En el desfile del 15 de setiembre en San José centro, nos topamos con un par de estudiantes que se ganaron su derecho a desfilar a puro esfuerzo

Por Eduardo Vega

Este 15 de setiembre se celebró a lo grande en todos los centros educativos del país y también en las calles.

Por ejemplo, en San José centro se unieron varias escuelas y colegios en la conmemoración de los 204 años de vida independiente.

Brandon Alvarado tiene 9 años y está en tercer grado de la escuela. Le encanta bailar típico. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Hubo un acto oficial de la Independencia en el parque Nacional, a las 9 de la mañana, en el cual estuvieron autoridades del Gobierno y de la Municipalidad de San José, así como estudiantes.

En el desfile, que comenzó a las 8 de la mañana, pudimos toparnos a dos estudiantes que son un claro ejemplo de cómo la disciplina y el esfuerzo siempre dan buenos resultados, ambos se propusieron desfilar y trabajaron fuerte para lograrlo.

Ítalo Sánchez se ganó su derecho a estar en el desfile gracias a sus notas y esfuerzo. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Brandon Alvarado tiene 9 años y está en tercer grado de la escuela. Le encanta bailar típico y desde abril pasado se propuso estar en la fiesta del 15 de setiembre con la escuela España, por eso se puso ensayar mucho y se ganó su derecho a punta de esfuerzo.

El desfile patrio del 15 de setiembre arrancó a las 8 de la mañana frente al parque Central de San José. (John Durán/John Durán)

“Estaba muy ilusionado por venir, es que me encanta bailar. Yo sabía que si me esforzaba mucho podía ser que entrara al grupo de baile. Como en la escuela dan oportunidad de prepararse y no perder lecciones, me dediqué a sacar buenas notas y bailar bien”, comenta un muy feliz Brandon.

Fue un desfile que arrancó puntual y se realizó en perfecto orden. (John Durán/John Durán)

Le encanta jugar mejengas, es un delantero goleador que admira a Lionel Messi. Practica varios deportes: fútbol, natación y patinaje. Es vecino de Hatillo centro y está convencido de que en el estudio está su futuro.

Algunas pequeñitas que no desfilaron sí llegaron bien identificadas con nuestra patria. (John Durán/Joh)

“Quiero ser abogado para ayudar a la gente para que no tenga problemas. Voy a ir a la universidad y sacaré buenas notas”, comenta el bailador folclórico que llegó con un pantalón beige, camisa blanca, faja y pañuelos morados.

Por supuesto que los peluditos de la casa que llevaron al desfile iban de blanco, azul y rojo. (John Durán/John Durán)

A puro estudio

Con tremendo orgullo patrio también nos encontramos en su silla de ruedas a Ítalo Sánchez Montero, alumno de cuarto grado (tiene 10 años y está en la 4-5) en la escuela Omar Dengo de barrio Cuba.

La mañana fue perfecta, con buen sol y no llovió hasta por ahí de la 1:30 de la tarde. (John Durán/John Durán)

Ítalo es otro estudiante que se ganó su derecho a estar en los desfiles a base de disciplina y esfuerzo. Estudiar todos los días y sacar muy buenas notas le abrieron un espacio en el cuadro de honor de su escuela y así también un campo en los desfiles de este 15 de setiembre.

Doble orgullo. Desfilar y llegar bien identificada con la patria. (John Durán/John Durán)

Doña Elizabeth Montero es la mamá y don Víctor Sánche, el papá. Con orgullo, la mamita ayudó conduciendo la silla de ruedas de su hijo. “Ítalo está aquí en los desfiles por ser parte del grupo de excelencia académica, algo que me llena de orgullo porque él está en un aula normal, sin ningún tipo de diferencia y siempre ha sido uno de los mejores promedios. Es por su esfuerzo que está aquí tan alegre”, explica la mamá.

Las liras sonaron duro y constante en todos los centros educativos presentes. (John Durán/John Durán)

“Estar en una silla de ruedas no es ningún impedimento para dejar de participar en las fiestas de la patria. Siempre será un orgullo representar a mi escuela y a mi país. Cuando sea grande quiero ser cantante, me encanta la música y el canto. Todo tipo de música”, asegura Ítalo, a quien le encantan todas las materias y si bien no sabe todavía qué estudiará cuando sea grande, sí está seguro que irá a la universidad.

Las bastoneras siempre son de las que más se lucen por sus movimientos y alegría. (John Durán/John Durán)

En serio que San José se llenó de blanco, azul y rojo. El orgullo patrio y la felicidad por el desfile se notaron en el ambiente. Nosotros llegamos al puro centro josefino, a la avenida Segunda, a eso de las 7:15 de la mañana y ahí ya estaba bien acomodada la familia Blandon-Picado.

La familia Blandon-Picado, de Desamparados, llegó bien tempranito por un campito. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Ellos mañanearon tampranito para agarrar un buen lugar debajo de un árbol y así evitar el fuerte sol. Iban bien preparados con comida y frescos para disfrutar de todo el desfile. Como ellos, cientos de familias que se acomodaron a lados de la avendia Segunda.

Santiago Mena Martínez, estudiante de la Escuela España, le tocó un discurso. En la foto, entre la Primera Vicepresidenta de la República, Mary Munive Angermüller y el Ministro de Educación Pública José Leonardo Sánchez Hernández
El estudiante de la escuela España Santiago Mena, estuvo de lo más a gusto con la vicepresidenta, Mary Munive, y el ministro de Educación, Leonardo Sánchez. (MEP/Cortesía)

Según explica el Ministerio de Educación, en los desfiles participaron 1.241 estudiantes de las siguientes escuelas: Marcelino García Flamenco, Buenaventura Corrales, España, Omar Dengo Guerrero, República de Chile y la Unificada República del Perú - Vitalia Madrigal Araya. Además, la escuelas Sagrado Corazón y Naciones Unidas.

Ofrenda floral a los pies del Monumento Nacional en conmemoración de los 204 años de Independencia. (JOHN DURAN/John Durán)

También 1.189 alumnos de los colegios: Liceo de Costa Rica, Rodrigo Facio Brenes, Superior de Señoritas, Ricardo Fernández Guardia y República de México, todas pertenecientes a la Dirección Regional de San José Central.

En los desfiles participaron cientos de estudiantes de escuelas y colegios josefinos. (John Durán/John Durán)

Acto oficial

A eso de las 9 de la mañana se realizó el acto oficial del Gobierno en el parque Nacional, en donde se ubica el Monumento Nacional. Estuvo presente la primera vicepresidenta de la República, Mary Munive, y el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez.

Toda la mañana estuvo perfecta, la fuerte lluvia cayó antes de las dos de la tarde, pero ya todo había finalizado. (John Durán/John Durán)

Munive colocó una ofrenda floral como símbolo de respeto por los héroes centroamericanos que participaron en la gesta de 1856-1857 contra los filibusteros.

El desfile salió del parque Central y terminó en la plaza de la Democracia. (JOHN DURAN/John Durán)

Santiago Mena Martínez, estudiante de la escuela España, exclamó: “Hoy los invito a que todos, grandes y pequeños, cuidemos esa tea que se ha mantenido encendida con el paso de los años y no ha apagado su luz por más fuertes que han sido las inclemencias. No dejemos que se apague”.

Estas pequeñitas lucieron muy lindas con sus trajecitos típicos. (JOHN DURAN/John Durán)

En el acto oficial principal de las celebraciones patrias este 15 de setiembre, el gran ausente fue el presidente Rodrigo Chaves, quien sí estuvo el 14 de setiembre en la tradicional sesión solemne del Consejo de Gobierno en Cartago.

Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John Durán/John Durán)
Desfiles SJ (John durán/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
15/09/2025/ Desfiles conmemorativos al día de la independencia 2025 San José Centro,Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

