“Observamos que mucha comida se bota porque a los compañeros no les gustaba lo que cocinaban ese día, porque no saben lo que les van a dar. Debido a eso se hizo una encuesta para saber que si se les avisaba del menú un día antes estarían dispuestos a llevar comida de la casa si lo que les ofrecían no les gustaba y dijeron que sí", explicó Mauricio.