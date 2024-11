Estudio dice que ticos son de “mecha corta” en la cama, pero, ¿qué opina una trabajadora sexual del tema?

Karolina Barrantes es una trabajadora sexual que se autodefine como ninfómana ya que ha estado con más de 5 mil hombres, nos confirma que el tico debería estar entre los primeros tres puestos del ranking mundial de mejores superdotados sexualmente.

Para la experta en temas sexuales es un insulto que un estudio diga que los costarricenses aparezcan en el puesto 26, ya que por su experiencia con cientos de hombres ticos, ese ranking está en un gran error.

“Jamás el tamaño de la potencia sexual del tico debe estar por encima del puesto 25. Eso no es así y lo confirmo yo que me he acostado con hombres de todas partes del mundo, aquí en Costa Rica y afuera.

“Estoy viendo el ranking y nada que ver. Le voy a confirmar algo, yo he estado con muchos ecuatorianos que viven en Costa Rica y cuando comparo, el tico está mejor dotado sexualmente y por mucho. Los ticos deberían estar entre los tres primeros del mundo de superdotados sexualmente, lo aseguro completamente”, nos comenta una indignada Karolina.

Cuando hace memoria de los más de 5 mil hombres con los que ha estado, la prepago, como también le gusta que la llamen, asegura que los colombianos, los cubanos y los ticos son los mejor dotados, así, en ese orden. Seguidos de jamaiquinos, estadounidenses, haitianos (que hay muchos en el país), franceses y canadienses.

Y ya que tiene una tremenda experiencia, y sigue hoy día siendo trabajadora sexual, le preguntamos a Karolina cómo es el tico en la cama y nos dejó sorprendidos con la respuesta que nos dio.

“El tico es muy cumplidor, él busca primero cumplir con su faena, o sea, lo primero y más importante es hacer feliz a la mujer. Juega con ella. Le hace masajes, la chinea y le da placer primero a ella.

“Una vez que la mujer está satisfecha, incluso con varios orgasmos, entonces es cuando él comienza como una maquinita potente. El tico es muy de creerse semental, por eso busca siempre cumplir bien en la cama”, nos respondió.

Nosotros buscamos a Karolina porque el pasado domingo 10 de noviembre publicamos una nota con el título: “Ticos quedan mal parados en ranking mundial de los más superdotados sexualmente”.

En la nota explicamos que, después de estudiarse varias fuentes, la gente de Worlddata realizó un profundo estudio sobre el tamaño de los penes en el planeta.

El tamaño promedio del pene en el mundo es de 13,58 centímetros. Los penes más grandes miden 17,61 centímetros en promedio y los tienen los hombres de Ecuador. Los penes más pequeños del mundo, según el estudio, miden 10,04 centímetros y se dan en Camboya.

Costa Rica aparece en el puesto 26 del ranking de penes más grandes del mundo. En promedio el pene del tico mide 15,01 centímetros y el hombre tiene una altura promedio de 1,74 metros.