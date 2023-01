Exasesor del PPSD pidió a Piero Calandrelli echarse para atrás y le ofreció negociar

Alberto dice que recibió los mensajes este jueves en la mañana. Foto: Captura de pantalla. (Captura de pantalla)

Daniel Blumberg, exasesor de una diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), le escribió este jueves en la mañana a Alberto Vargas, el administrador del personaje Piero Callandrelli, para pedirle que se eche para atrás con respecto a las declaraciones que ha dado en los últimos días sobre los pagos que presuntamente habría recibido del Gobierno por desinformar a la población.

El exasesor de la legisladora Ada Acuña le propuso a Alberto “negociar” con él y terminar con todo el escándalo.

Alberto compartió con La Teja pantallazos de los mensajes que le mandó Blumberg y en algunos habla mal de la ministra de Salud, Joselyn Chacón.

Varga mostró pantallazos de los mensajes que le mandó el exasesor del PPSD. Foto: Cortesía de Alberto Vargas. (Cortesía de Alberto Vargas)

“Si bien la gente del gobierno es bien cabrona, los de canal 7 y La Nación son peor! Ellos te van a utilizar hasta sacarte toda la info y luego dejarte tirado.

“Si bien la ministra hizo pésimo dentro del mundo de los negocios es totalmente inmoral cantar a quien te ayudó a corromper, vos sabés que eso en el barrio tiene consecuencias fatales.

“Todavía hay tiempo de echar para atrás, al final te van a deshacer... Eso es válido si salís con plata, pero si no estás pensando en tener carro nuevo o casa en estos meses, mejor cambiar táctica. Negociemos entre usted y yo, sin pensar en esos hpts. Seamos las personas más grandes, usted es muy inteligente pero esta sopa se le está quemando. Y no hablo de plata, sino de crear algo más grande que ellos”, se detalla en los mensajes enviados a Alberto, quien asegura que prefirió no responderle al exasesor.

Daniel le dice a Alberto que se eche para atrás y que negocien. Foto: Cortesía de Alberto Vargas. (Cortesía de Alberto Vargas)

Fuera de contexto

La Teja contactó a Daniel Blumberg para preguntarle porqué le pidió a Alberto echarse para atrás y su respuesta fue la siguiente.

“Le dije a él que esta batalla no tiene sentido, que no hay nada que ganar, que a él lo están utilizando para generar medios y que al final lo van a desechar. Grande veo yo a Costa Rica trabajando por las cosas que nos unen, yo no formo parte de ningún partido político ni tengo ningún puesto público. Todo esto se volvió algo fuera de control y contexto”.

Blumberg dice que le quería proponer a Alberto trabajar en conjunto. Foto: Cortesía de Alberto Vargas. (Cortesía de Alberto Vargas)

Al consultarse a qué se refería con la propuesta de que negociaran, dijo que lo que quería era que trabajaran juntos.

“Que veamos qué expectativas tiene y qué cosas lo molestan para trabajar en conjunto como líderes que somos en nuestro contexto. Él está molesto por algo de la fertilización pero creo que están sacando todo fuera de lugar. Al final yo soy músico, me gustaría en algún momento tener participación en la política, pero considero que todo ciudadano tiene una responsabilidad adquirida con su país”, manifestó.

Blumberg se vio involucrado en una polémica en octubre pasado porque compartió en sus redes sociales unos pantallazos de una supuesta conversación de un periodista en la que está presuntamente hablando de que acosa con publicaciones a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, pero al final los pantallazos resultaron ser un montaje.