Desde las 8:30 de la mañana de este lunes 1.° de diciembre varios excombatientes de las batallas de 1948 y de 1955-56 desfilan en carros militares por diferentes calles de San José.

El desfile comenzó en La Sabana, sigue por avenida 10, llegará al Ministerio de Seguridad Pública, donde a los excombatientes les rendirán un saludo cariñoso por haber luchado por fortalecer la paz del país.

Excombatientes de 1948 y 1955-56 desfilan por San José a 77 años de la abolición de ejército. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Sigue la caravana por calles josefinas hasta llegar a la Plaza de la Democracia, en donde cada 1.° de diciembre, Día de la Abolición del Ejército, por orden del entonces presidente José Figueres Ferrer, el Estado coloca un arreglo floral a los pies de la estatua del expresidente y caudillo liberacionista.

El 1 de diciembre del 2025 se cumplen 77 años de la abolición del ejército (1 de diciembre de 1948) y excombatientes de 1948 y 1955-56 desfilaron en carros militares (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Desfile de excombatientes de 1948 y 1955-56 conmemorando los 77 años de la abolición del ejército

Desfile

Además, los excombatientes compartirán con autoridades del Gobierno en el Museo Nacional, algo que también ya es tradición.

