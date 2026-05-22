Exdiputado Ariel Robles enfrenta dolorosa pérdida y dedica emotivo mensaje que le parte el corazón a cualquiera

Ariel Robles compartió un emotivo mensaje tras la muerte de su suegra. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio Ariel Robles atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida luego de la muerte de su suegra, Nela Ureña Rojas, a quien describió como una “segunda mamá” en un emotivo mensaje que compartió en redes sociales.

Ariel Robles había contado sobre la lucha contra el cáncer

Durante la pasada campaña electoral, Robles había hablado públicamente sobre la dura batalla que enfrentaba doña Nela contra el cáncer.

Este viernes confirmó que la mujer falleció rodeada de su familia y dejando, según sus palabras, una enorme lección de amor y fortaleza.

“Nadie nos prepara para los días tristes y hoy es uno de esos”, escribió al inicio del mensaje.

El exdiputado relató uno de los momentos más duros y conmovedores que vivieron antes de la partida de doña Nela.

“Dos horas fueron suficientes para que encontrara la fuerza y en medio de su dolor hablarle a su familia, no tuvo ni un reclamo, ni que pedir perdón. Tampoco un remordimiento. Solamente agradeció, nos sonrió para darnos la fuerza y continuar, sin una lágrima. Solo su sonrisa”, expresó.

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Robles aseguró que verla rodeada de sus siete hijos evidenciaba el legado que dejó en toda su familia.

“Ahí, rodeada por sus 7 hijos e hijas quedaba en evidencia que lo había hecho bien”, escribió.

“Mi suegra, una amiga incondicional y una segunda mamá”

En el mensaje, Ariel Robles también describió el profundo cariño que sentía por ella.

“En mi caso: Mi suegra, una amiga incondicional y una segunda mamá que la vida y Tefa me regalaron cuando me permitieron sumarme a su familia”, comentó.

Además, dedicó palabras especiales a su pareja, Tefa, por acompañar a su madre hasta el último instante.

“Tefa le sostuvo a cada instante, no le soltó su mano, no le dejó de hablar, ella se la llevó en su mirada”, relató.

Ariel Robles despidió con unas sentidas palabras a su suegra, quien falleció tras luchar contra el cáncer. (Redes sociales/Redes sociales)

Un mensaje lleno de recuerdos y agradecimiento

El exdiputado cerró su publicación recordando pequeños gestos que marcaron su relación con doña Nela.

“Gracias por hacerme arroz con leche en mis cumpleaños después de que le conté que mi abuelita lo hacía cuando vivía”, escribió.

También recordó los tés de “Juanilama” que ella le preparaba cuando sufría dolores de estómago provocados por nervios antes de actividades públicas.

Finalmente, Ariel Robles agradeció a la Caja Costarricense de Seguro Social y al personal médico que acompañó a la familia durante el proceso.

“Gracias a cada persona de esa institución por acompañarnos y darnos un tiempo más junto a una persona que amábamos”, concluyó.