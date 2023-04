Exdiputado llama a Rodrigo Chaves “pichón de autócrata” por criticar manifestación de agricultores

Las declaraciones de Rodrigo Chaves sobre la manifestación no fueron bien vistas por muchas personas, como el caso del ex diputado. (YOAN VALAT/AFP)

Los agricultores en conjunto con otras agrupaciones se manifestaron en San José contra el Gobierno el miércoles pasado y el exdiputado Óscar Aguilar Bulgarelli le mandó un filazo al presidente de la República Rodrigo Chaves por la forma que criticó la marcha.

A través de un video de TikTok del medio La Revista, Aguilar fue de frente contra Chaves por su forma de dirigirse a ellos por expresar sus molestias, lo agricultores se queja de la forma que los ha tratado desde que asumió la presidencia.

“En vez de referirse a sus quejas como corresponde a un presidente, se dedicó a burlarse de ellos, de que si era un chop suey, si era muy pequeña, si la manifestación era política y no dijo nada sobre las quejas que le plantearon, con una actitud muy poco presidencial, la investidura presidencial quedó por los suelos.

“Es que entonces me hizo recordar que los autócratas tienen tres P: populismo, polarización y post verdad, nuestro pichón de autócrata también tiene las tres P: palurdo, la que cree saber y no sabe nada, pachuco que trata de bailarnos con sus pobres argumentos y la del pedante, la que presume saber y no sabe nada”, dijo.

El origen de la molestia del exlegislador fue por como el presidente dio su punto de vista sobre la manifestación, donde cuestionó la cantidad de personas que asistieron y de tantos sectores, que la llamó “chop suey” y aseguró que usaron a los agricultores como pantalla.