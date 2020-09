“Ahorita estamos haciendo de todo, pero no vendemos nada. Hacemos combos de verduras, chicharrones, cajetas, pero la gente no compra. Tenemos ocho meses desempleados, no sabemos qué hacer. Un día hicimos una rifa de chicharrones y participaron unas seis mil personas, pero no vendimos ni diez kilos. A veces vendemos un kilo por aquí y otro por allá”, comenta esta comerciante.