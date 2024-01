Exembajador asegura que Gobierno negoció con bandas criminales para frenar homicidios

El exembajador Vladimir de la Cruz aseguró que la crisis de inseguridad que vive el país se acabará pronto. John Durán.

El exembajador e historiador Vladimir de la Cruz hizo fuertes aseveraciones contra el Gobierno de la República el jueves anterior, al decir que la crisis de inseguridad y violencia que vive Costa Rica tendría un fin próximamente gracias a una negociación que habría hecho el Gobierno con pandillas.

Ante esto Presidencia aseguró que si De la Cruz no se retracta tomarán acciones legales.

De la Cruz estuvo en el programa “Hablando Claro”, con la periodista Vilma Ibarra y habló de la cantidad de homicidios que se han registrado en el país y aseguró, que conoce de buena fuente, que en Tiquicia se exporta una cantidad de droga.

LEA MÁS: Pulseadora mezcló ingredientes ticos con japoneses y creó una bomba de sabor

“Hay grupos asociados a la distribución de drogas, exportacion de drogas, Costa Rica está considerada la bodega más importante del continente, digámoslo de esa forma, aquí hay un negocio muy significativo; en donde están comprometidas esferas del Gobierno, del Poder Ejecutivo para decirlo directamente, del Ministerio de Seguridad y de grupos empresariales que tienen ventajas y ganancias con estas actividades ilícitas.

“El otro punto importante en la información que yo poseo es que se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y pandillas en Costa Rica, que a partir de marzo van a dejar de haber asesinatos como los del año pasado; porque se hizo una distribución del territorio nacional, en control de esas pandillas. Eso es lo grave”, afirmó el excandidato a la presidencia.

Don Vladimir de la Cruz afirmó en ⁦@HablandoClaroCR⁩ que el gobierno tiene un acuerdo con las pandillas, a partir de marzo cesa la violencia y el territorio de Costa Rica queda repartido entre pandillas. pic.twitter.com/s8GBgJmZEN — Julio Córdoba 🗡 (@JulioCordoba) January 12, 2024

Presidencia se defiende

Las declaraciones de Vladimir hicieron eco en Casa Presidencial y el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez calificó lo dicho por el historiador como “patrañas”.

“Durante el programa Hablando Claro del día de ayer (jueves) con Vilma Ibarra, el excandidato a la presidencia y exembajador de Costa Rica en Venezuela durante la administración Arias Sánchez (2006-2010), Vladimir de la Cruz, manifestó patrañas; mentiras que no podemos tolerar.

“Nosotros le exigimos al señor De la Cruz que presente de forma inmediata las supuestas pruebas de esa información que tiene.

“El Gobierno no ha negociado con ningún grupo criminal y si el señor Vladimir De la Cruz no se disculpa inmediatamente, vamos a querellarlo porque eso no se puede permitir”, expresó Rodríguez.

La Teja intentó conversar con De la Cruz para saber si presentará pruebas o se va a retractar, pero no contestó los mensajes que le enviamos.