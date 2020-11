"La energía del papa Francisco es envidiable y para muestra una anécdota que viví. Cuando lo eligieron mi familia estaba en Costa Rica porque uno de mis hijos estaba enfermo. En los primeros quince días, que todavía el mundo no sabía cómo era el papa, me tocó ir a saludarlo porque fue el día de presentación de todos los embajadores ante el Vaticano y cuando me estaba saludando le ofrecí disculpas porque todos estaban con sus esposas, pero yo no y le expliqué lo de mi hijo.