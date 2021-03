“En mis tiempos, cuando me vino la menstruación, mi mamá no me dijo qué era eso, ni cómo se ponían las toallas o cuántas veces al día se cambiaban. Y sigue pasando en algunos hogares, por eso me parece muy bien que se cree esa ley y se eduque tanto a hombres como mujeres en el tema”, dice la exfutbolista Yahaira Aguilar.