¿Existe riesgo de que regrese la polio a Costa Rica?

La polio es una enfermedad que se consideraba eliminada del mapa tanto norteamericano como costarricense, sin embargo, la detección de un caso en Nueva York el 22 de julio anterior y la presencia del virus en las aguas residuales (cloacas) de ese estado norteamericano nos hace pensar si existe el riesgo de que la enfermedad también regrese aquí.

Existen varias aplicaciones de la vacuna en niños, las últimas son entre los 4 y los 7 años. (Cesar Poveda/© UNICEF/UN0517742/Poveda)

La respuesta es sí, pero es menor, así se desprende de la respuesta dada por la médico infectóloga Gisella Herrera ante consultas de La Teja.

“Hay que recordar que el único lugar donde se puede “almacenar” este virus es en el ser humano. Y la transmisión es de humano a humano, sea por contacto por nasofaringe o a nivel de intestino donde tiene su mayor replicación el virus y se elimina por las heces”, explicó Herrera.

Otro detalle importante es que no se confíe, el virus circula a pesar de que no hay casos, pues según explicó la doctora, las personas pueden tener el virus y ser asintomáticos.

“Solo el 1% de la población mundial desarrolla la enfermedad como tal. No es que dejó de circular, sino que los casos de enfermedad, que son los menos, se controlan a través de la vacuna”, agregó la infectóloga.

Es por eso que se debe vacunar a los niños contra la enfermedad.

“Como casi no se veían casos desde los años 60′s, las personas tienden a pensar que ya no es un problema de salud pública y que no vale la pena ponerle la vacuna a los niños, pero eso es falso. Porque le dan chance al virus a que abarque a más personas que no están vacunadas”, indicó Herrera.