Exministra Patricia Navarro destapa sus verdades sobre Rodrigo Chaves en libro “Las máscaras del presidente”

Patricia Navarro, quien fue ministra de Comunicación del gobierno de Rodrigo Chaves, presentó su libro en la Feria Internacional del Libro Costa Rica en julio. (Patricia Navarro/Patricia Navarro)

Patricia Navarro, exministra de Comunicación del gobierno de Rodrigo Chaves, lanzó el libro “Las máscaras del presidente”, en el cual destapa las verdades acerca del actual mandatario.

En su libro, ella analiza los discursos y comportamientos de Chaves por medio de las conferencias de prensas y otras actividades del gobierno.

Navarro fue parte de la administración Chaves de mayo hasta setiembre de 2022. Alrededor de dos años después, ella agarró la pluma y empezó a escribir sus vivencias al lado del presidente.

“Un historiador me dijo que por qué no pensaba en escribir un documento histórico, porque era necesario que yo contara lo que había sucedido desde mi punto de vista y pues, dar detalles de asuntos que tal vez a la opinión pública le importaban”, contó a La Teja.

Ella se dedicó al libro aproximadamente un año, hasta que lo terminó en junio de este año y lo publicó en la última semana de julio con Uruk Editores.

Navarro contó a La Teja que el temor que siente por el país la impulsó a publicar su libro, pues desea que el pueblo abra los ojos y no elijan a “otro” Chaves en las próximas elecciones.

“La gente debe entender que también el votante tiene la responsabilidad de velar para que en el país quien gobierne sea una persona centrada, que escuche, que entienda la necesidad del pueblo”, dijo.

La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, lanzó su libro "Las máscaras del presidente".

Ese miedo también le da fuerzas para seguir adelante y alzar la voz.

Como exministra de la administración Chaves, asegura que sintió la responsabilidad de defender la democracia.

“Mucha gente me ha dicho que soy valiente, pero no lo soy. Estoy haciendo lo que corresponde. (...) Más bien me estoy arriesgando mucho. No quisiera que llegáramos a vivir en una dictadura donde el periodista no pueda hablar, donde se le encarcele, se le persiga”, expresó.

“Me llamó la atención su autoritarismo”

Navarro contó que le llamó la atención la poca capacidad, según aseguró, que tiene Chaves de negociar y escuchar consejos, así como su autoritarismo.

“Me llamó la atención su capacidad de enojo, a veces es una persona que se enoja con facilidad. Yo diría que tiene poca tolerancia a la frustración y eso lo lleva, tal vez, a los comportamientos que hemos visto hasta ahora”, comentó.

En el libro, ella analiza las actitudes del presidente y deduce que él podría tener el síndrome de Hubris, conocido como desmesura del poder o embriaguez del poder, acuñado por el neurólogo y expolítico británico David Owen y el siquiatra Jonathan Davidson.

“En diciembre, más o menos, empecé a leer y buscar material que me diera cierta luz. Al principio pensé que era solamente narcisismo, pero tuve la oportunidad de leer al doctor David Owen, que fue ministro británico, y me encontré con el primer libro sobre las enfermedades en el poder”, contó Navarro.

Ella se dio cuenta que el síndrome de Hubris tiene características particulares que podría tener Chaves, que son diferentes al narcisismo. Por ejemplo, la impulsividad, la tendencia de no escuchar consejos, la forma de hablar mesiánico y otras.

“Hay un aspecto que digo que es fundamental en él: sus discursos incendiarios. Hay una conducta que desde mi punto de vista es autoritaria y hay un gusto en él de retar la legalidad y la autoridad. Esos son elementos que han sido constantemente vistos en las conferencias de prensa”, comentó.

“La disciplina que él impone es donde uno como ministro o jerarca no puede salirse de lo que él nos plantea. Y ese planteamiento tiene que ver exactamente con esa necesidad que él tiene de hacer sentir su autoridad, su poder como mandatario”, agregó.

Además, señaló que cuando una persona tiene este síndrome pierde la popularidad o ya no está en un puesto de poder, puede tender a ser una persona vengativa y llena de odio.

La exministra Patricia Navarro analiza los discursos y comportamientos de Rodrigo Chaves en su libro "Las máscaras del presidente". Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Navarro espera que los votantes elijan a una candidato que realmente escuche consejos, así como al pueblo y que no rete a los poderes de la República.

“Ojalá no sea un Rodrigo Chaves con esas características y el que venga tenga la capacidad de entender que está nombrado por el pueblo y que tiene la responsabilidad de escuchar y tomar las mejores decisiones para que el país vaya de la mejor manera y no a partir de su capricho”, comentó.

También hizo un llamado a la prensa, para que asuma su rol para combatir la desinformación y reconstruir la confianza en los medios de comunicación, a través de la transparencia y un compromiso con la verdad.

La exministra recordó una frase que dijo un sociólogo: “La democracia no es una fiesta ni tampoco las elecciones son como un partido de fútbol”, la cual es perfecta para la situación actual del país.