Experta en fenómenos paranormales: “Con los entierros hay que tener mucho cuidado”

Vanessa Alvarado, investigadora de fenómenos paranormales, advierte de que con los entierros y todo tipo de brujerías, se debe tener mucho cuidado y entender que por nada se deben tocar a mano pelada.

A Vanessa le contamos el caso de don Juan Castro Castro, quien en 1995 encontró un entierro. Aunque no era para él, lo agarró con sus manos y a partir de ahí, siente que ese es el motivo por el cual se ha cambiado de casa 46 veces y vendido su carro otras 25.

Los entierros, como este, deben desarmarse completamente. (Cortesía Tiquicia entre Tumbass)

“El caso tendría que estudiarlo a profundidad, pero puedo decirle que si uno toca un entierro con las manos debe lavarse con agua de sal y vinagre. La sal corta cualquier tipo de trabajo y energía. No puedo saber qué está afectando al señor, pero sí se han dado casos en los cuales una persona absorbe lo negativo de un entierro que era para otra.

“Un entierro hay que saberlo manejar. Mi principal consejo es que no lo toquen y busquen alguien que sepa sobre estos temas. Si lo van a tocar que sea con guantes porque uno no sabe qué tiene, sobre todo si fue un trabajo muy fuerte. No hay que quemarlo, porque eso es como liberar toda la energía negativa que tiene el tarro”, explicó Vanessa.

La especialista advirtió de que un entierro debe sacarse del frasco, desarmarse por completo y después envolverlo en papel aluminio, meterlo de nuevo en el frasco y volverlo a enterrar. Pero, además, hay que hacer una oración para que todo lo malo le rebote a quien la brujería.

No toque un entierro con la mano pelada y mejor busque a alguien que sepa del tema. (Cortesía )

Hay dos puntos que Vanessa no quiso dejar por fuera; el primero, que puede ser un tema de carácter sicológico, y es que don Juan quedó predispuesto después de desenterrar la brujería. El otro es que si, realmente, algo le está afectando puede que no haya sido el entierro, sino que la casa en que estaban tenía energías negativas y se le pasaron.

“Hay que revisar bien el caso, pero no estaría mal que don Juan se haga una limpia”, asegura la investigadora.