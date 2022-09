Expertos en ciberseguridad: “¡Desactive ya mismo sus tarjetas de Uber!”

Dos expertos en ciberseguridad con los que hablamos nos dan el mismo consejo de manera urgente e inmediata: “¡desactive ya mismo sus tarjetas de la plataforma digital de transporte de personas Uber!”.

El doctor en ingeniería en computación y director del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, Henry Lizano Mora, en verdad que nos enciende todas las luces de alerta posibles.

“Ya, inmediatamente, desactive sus tarjetas. Usted me está contando que una señora les dijo que el hackeo de Uber lleva más de dos meses, pues yo le digo algo, esa señora tiene toda la razón. Cuando un hacker anuncia que logró robarse los datos de una empresa, es porque desde hace tiempos se había metido y ya tiene todos esos datos en su poder.

El doctor mora es de la Universidad de Costa Rica. (Cortesía)

“Los hackers tienen una misión, robarse la información que después van a vender en el mercado negro, por eso no hacen público su hackeo hasta que ya lograron su objetivo. Me preocupa muchísimo ese robo de datos en Uber porque el hacker entró a todos lados y se apoderó de millones de datos importantísimos. Por favor, no pague más con tarjetas su Uber, vea que se lo advierto, pague en efectivo para que después no tenga que lamentarse”, aseguró el doctor de la UCR.

Alonso Ramírez, experto en ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica, dice: “Recomendamos a todos los usuarios de Uber que desactiven de manera temporal sus tarjetas de la aplicación, esto para prevenir que lo estafen o abusen con un cobro.

Alonso Ramírez, experto en ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica (Cortesía)

“Le recomendamos a todos los usuarios de Uber que revisen sus estados de cuenta para que identifique algún cobro indebido de Uber. Falta que Uber le diga si la afectación será mundial”, aseguró.

Miguel Pérez Montero, director de la Escuela de Ciberseguridad de la Universidad Cenfotec (Cortesía)

Miguel Pérez Montero, director de la Escuela de Ciberseguridad de la Universidad Cenfotec, agregó: “Como no sabemos todavía hasta qué punto llega el hackeo a Uber, lo recomendable es que usted llame al banco que le hizo la tarjeta que usted tiene en Uber y que se la cancelen de inmediato, para prever la delincuencia. Hay que tener cuidado con las tarjetas que se registran en este tipo de servicios”.