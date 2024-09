Expertos se defienden y se le plantan a ranking que pone la cuchara tica como la peor de América

Expertos en gastronomía tica salieron al paso de un estudio que calificó la cuchara costarricense como la peor de América. Mayela López. (Mayela López)

A mediados de semana, más de uno se llevó un colerón al ver que un sitio que elabora rankings de comida le dio a la cocina tica la calificación más baja de América.

Se trata de TasteAtlas, un sitio web creado por el croata Matija Babic, quien en diciembre del año pasado publicó el ranking de los mejores lugares para comer a nivel mundial. De acuerdo con este sitio, Costa Rica tiene la peor gastronomía del continente, es decir, que el gallo pinto, el arroz con pollo y el rice and beans no pasaron la prueba para este comunicador.

Es importante explicar que para llegar a ese resultado, TasteAtlas saca un promedio de miles de calificaciones de platillos y de diferentes productos.

De esos miles de calificaciones, sacan las mejores notas de los 50 platos más reconocidos de un país y, al final, le dan a cada uno una nota con base en 5, es decir, 0 es lo peor y 5 lo mejor.

Costa Rica quedó un pelo arriba del promedio en la última medición de mejores comidas de la guía turística, TasteAtlas. X (antiguo Twitter).

Bajo esta modalidad, Costa Rica quedó de último con una nota de 3.76. En la parte baja de la tabla nos acompañan Honduras con 3.77 y Guatemala con 3.78.

Por el contrario, el país con la mejor comida, según la revista, es México, con una nota de 4.5. Es más, México se ganó el puesto 7 a nivel global. En el segundo lugar de América están Perú con nota de 4.54 y Brasil con 4.52.

Por eso, en La Teja conversamos con dos expertos en gastronomía tica para consultarles si nuestra comida merece esta calificación y ellos nos dieron su punto de vista.

3.76 es la calificación que le dieron a la comida tica.

Sin criterios

Alfredo Echeverría es el presidente de la Fundación Costarricense de Gastronomía y en su experiencia, ha viajado a decenas de países por años y ha podido comparar los platillos de diferentes naciones.

Por años, Echeverría se ha dedicado a la promoción de la cuchara tica y al enterarse de la publicación lo primero que hizo fue cuestionarla, porque el creador del sitio no es chef ni especialista en gastronomía.

El gallo pinto es uno de los platos más deliciosos que tiene la gastronomía tica. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Me llamó la atención que uno de los peores platos catalogados por ellos es el kimchi, uno de los platos típicos de Corea del Sur. Este es uno de los productos más saludables que hay en el mundo, de hecho la gastronomía surcoreana es de las más saludables y esta gente la cataloga como de lo peor del mundo.

“TasteAtlas nació en el 2015, aún no llega ni a los 10 años y no tiene consistencia en sus métodos para evaluar la comida y quienes hacen las evaluaciones no tienen criterios unificados”, afirmó.

Para Echeverría, para calificar la comida de América se tomaron en cuenta criterios que él llama muy occidentales, lo que le parece una falta de respeto, porque en su criterio, quien hizo esto, no conoce de platos típicos.

Los expertos coinciden que falta mayor promoción de nuestra comida. Mayela López. (Mayela López)

Según el Ministerio de Cultura y Juventud, los platos típicos son aquellos que han estado por los menos en 3 generaciones integrados dentro de la cultura de un pueblo. En este listado se incluyen los tamales, el arroz con pollo, el arroz achiotado, el rice and beans y el gallo pinto, así como otros platos regionales que están muy definidos.

“Lamentablemente, quien hizo la evaluación no está informado, no hizo un análisis, sería bueno saber qué probó, a dónde fue a comer, es claro que Costa Rica no merece esa calificación.

“Costa Rica tiene una identidad gastronómica importante, pero lo que pasa es que siempre hemos visto a la gastronomía de afuera, el tico tiene vocación de extranjero, somos muy permeables y hasta ahorita estamos valorando lo que tenemos”, afirmó.

Costa Rica es el único país del mundo en donde se preparan picadillos y según los expertos, este es un punto a favor que debemos explotar. Archivo.

Sacarle el jugo

Miguel Barboza es periodista gastronómico desde hace más de 30 años y recalcó que se le da muy poca importancia a la comida tica y él lo ha visto en las escuelas de cocina.

“Quienes se encargan de preparar a los nuevos chefs dan pocas clases de cocina costarricense. Usted inicia un curso con 30 estudantes y les pregunta sobre cuál cocina le gustaría aprender y nadie dice cocina tica, mencionan la cocina francesa, italiana, asiática, argentina.

“Creo que actualmente el INA es quien se encarga de difundir la gastronomía tica un poco más, pero falta mucha divulgación y tenemos una gran variedad de platillos, pero nos falta revitalizar la cocina y dejarnos de influenciar por comidas extranjeras”, comentó.

El rice and beans es una joya de la gastronomía del Caribe de nuestro país. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Barboza, quien es fundador de la revista Sabores, agregó que en Costa Rica hay muchos platillos, pero algunos se han ido perdiendo precisamente por el desconocimiento de las nuevas generaciones.

“Tendemos a valorar poco nuestra comida, tenemos productos increíbles como el pozol, el mondongo, los picadillos, que son platos emblemáticos. Costa Rica es el único país del mundo en donde comemos picadillos, en donde hacemos gallos de varios productos y eso no lo hemos resaltado, es muy necesario ver un restaurante que se especialice en picadillos.

“Además, no hemos sabido defender la identidad, nos falta mucho por hacer, porque somos un país que nos vamos consolidando como destino turístico. No sé qué parámetros usaron para calificar la comida tica, pero me parece que no se apega a la realidad de lo que tenemos. Nuestra comida es variada, saludable, fresca”, resaltó.

Este comunicador cree que es fundamental revitalizar la comida tica, sacarla de donde está escondida, lucirla más. Enfatizar en lo criollo, lo auténtico, volver a platillos que son buenos, pero que se han perdido, como el angú con guineo, las jaibas, el tataco y sacarle más provecho a los productos de temporada, para promocionarlos aún más.