Expertos sobre colegiala agredida en bus en San Carlos: “La sociedad está enferma”

Lamentablemente el bullying es algo que está presente en todas nuestras escuelas y colegios. (Inside Creative House/Shutterstock)

El video que muestra a una colegiala siendo agredida por un menor de edad, dentro de un autobús en San Carlos es indignante, no sólo por la agresión hacia la estudiante, sino por el comportamiento de quienes la acompañaban.

Este lunes, se viralizó en redes sociales la agresión hacia la muchacha, de 15 años. El video muestra cómo el joven le jala el pelo, se le sienta en su cabeza, la obliga a sentarse en las gradas del bus y también le escupe la cabellera. Mientras todo eso ocurre, otras personas, al parecer también estudiantes, graban los hechos y algunas hasta se ríen de todo lo que pasa.

El sociólogo Francisco Barahona vio el video y lamentó todo lo ocurrido con la jovencita, pero fue más allá y condenó el comportamiento de quiénes iban en el bus con la estudiante.

“No es sólo la golpiza que le da este muchacho a la chica, sino es toda la pasividad e inclusive los aplausos o los gritos que se escuchan, nadie interviene ni el chofer, ni los compañeros.

El bullying es solo un reflejo de la violencia que acecha a la sociedad. (Shutterstock)

“La muchacha no solo es golpeada, es humillada tremendamente por el muchacho, porque no solo la golpea, se le sienta encima, la patea, el peor escenario de un hombre contra una mujer, aunque sean jóvenes”, dijo.

El especialista recalcó que el hecho de que otras personas no ayudaran a la joven a evitar la situación muestra lo arraigada que está, para mal, la cultura de la violencia en el país.

“Esto es grave, porque hay una situación que se está dando a causa de muchos factores: el Estado abandona los programas sociales y no se trabaja en las poblaciones vulnerables, las bandas criminales contratando sicarios y esto da como resultado una sociedad que está enferma sicológicamente, pedagógicamente, religiosamente.

“Dentro de todo, lo único positivo de quien graba fue que permitió dar la voz de alarma, porque la sociedad lo verá y se tomarán acciones. Sé que el PANI está actuando, así como el OIJ y el Ministerio Público, pero lamentablemente, esta es una situación que no está exenta en los demás centros educativos”, comentó.

Para el sociólogo, es tan grave la agresión a la joven como el hecho de que hubiera personas viendo lo ocurrido y no detuvieran al supuesto agresor. Archivo. (Shrutterstock)

Impotencia

La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, aseguró que este video es la muestra más exacta de lo mal que está la sociedad.

“Vi ese video ayer (lunes) como a las 4 de la tarde y me dio mucha furia, me sentí impotente por no poder hacer nada en ese momento, estaba viendo un acto nefasto de agresión a la vista de una sociedad que ignora a una chiquita que está siendo pisoteada.

“En mi despacho hemos venido dándole seguimiento a todos estos temas, esto es un caso clarísimo de violencia predatoria (aquel comportamiento que afecta la intimidad, vida privada o integridad de otra persona con acciones insistentes, no deseadas). El 19 de junio envié un oficio al Ministerio de Educación solicitando los protocolos de bullying que aplican y aún no he tenido respuesta”, comentó la legisladora.

Ruiz dice que solo en junio recibió tres denuncias de mamás que aseguran que sus hijas son víctimas de bullying y los colegios no están ejecutando los protocolos correspondientes.

“La violencia es hoy la enfermedad de transmisión social más frecuente y rápida en llegar a los estratos más bajos de nuestra sociedad y esto no tiene clase social, afecta a toda la población”, aseguró la legisladora, quien dijo que seguirá presionando en el MEP y este martes hablará también con el PANI para ver cómo se pueden tratar estos casos tan delicados.

La violencia sigue presente dentro y fuera de las aulas. Shutterstock. (Shutterstock)

En caída libre

El Colegio de Sicólogos se lamentó porque la agresión es solo otro hecho más, el cual confirma que “la salud pública del país está en caída libre”.

“Costa Rica desde hace varios años entró en una espiral de violencia que no se puede negar y que golpea a toda la sociedad, incluidos los jóvenes estudiantes”, aseguró la sicóloga Vilma Leandro.

Al resumir esa espiral de violencia reconoció los pleitos en el fútbol de primera división, de canchas abierta, la violencia en las carreteras, femicidios, ajusticiamientos, la violencia entre políticos, en fin, todo tipo de violencia que provoca que el asunto no sea de cambiar un bombillo cada vez que se jode sino de revisar la instalación eléctrica porque el problema no está en los bombillos.

“Aquí no hablamos de atender sicológicamente a una agredida y un agresor. Sí, eso se tiene que hacer, pero hablamos de una atención sicológica colectiva porque hubo agresor y agresora, pero también espectadores en lugar y en las redes sociales. Es un problema país y un muy fuerte problema país”, advirtió.

Desde este martes por la mañana, La Teja solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) una reacción sobre la situación y pese que dijeron que la iban a enviar, al cierre de la nota no lo habían hecho.