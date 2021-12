Explosiva polémica por proyecto de ley que pretende prohibir la pólvora en Costa Rica

Un proyecto de ley propuesto por la diputada independiente Ivonne Acuña está causando una explosiva polémica que tiene a la población dividida.

La iniciativa pretende prohibir el uso de la pólvora en el país porque perjudica a las personas con autismo, ya que el ruido les genera estrés y ansiedad. También porque los animales sufren mucho con el sonido y con hasta con las luces.

“Resguardar la integridad, bienestar y seguridad de las personas, especialmente de quienes tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) y, seguidamente, de los animales, garantizado su adecuada protección mediante la regulación del uso de artículos de pirotecnia”, explica el proyecto.

En las fiestas o espectáculos importantes nocturnos se acostumbra hacer juegos de pólvora. Foto: Cortesía de Dagoberto Calvo. (Cortesía de Dagoberto Calvo)

Efraín Sandoval, presidente de la Asociación Autismo Paraíso, dijo que aunque hay personas autistas a las que no les molesta el sonido de la pólvora y hasta disfrutan de los espectáculos pirotécnicos, a la gran mayoría sí les molesta.

“Estas personas, por lo general, no soportan los sonidos fuertes y si el 31 de diciembre, por ejemplo, un montón de vecinos empiezan a tirar bombetas podrían generar un cuadro de estrés o ansiedad severo. El estar expuestos a situaciones que no les gusta los hace enojar, los desespera, empiezan a gritar y hacer rabietas, esa es la forma de ellos de decir que algo no les gusta o les molesta”, explicó Sandoval.

[ Tibaseña tiene colección de 90 pasitos (videos) ]

Tortura para mascotas

En caso de los animales la situación también es crítica. Cuando los perros y gatos escuchan las bombetas se asustan tanto que buscan cómo huír y eso los pone hasta en peligro de muerte.

Rocío Rodríguez, presidenta de la Asociación Defensa Animal (ADA), dice que ella ha visto morir mascotas debido a la pólvora.

“Cuando la gente empieza a quemar pólvora los gatos y perros se escapan de sus casas y es tanta la desesperación que se tiran a la calle y mueren atropellados. Otros huyen y se pierden porque ya cuando se les pasa el susto no son capaces de regresar a sus casas.

“Pero no solo los perros y gatos sufren, también las aves, que se asustan y se desubican, vuelan sin control y se estrellan contra casas, árboles, postes, lo que sea”, relató Rodríguez.

El sonido de la pólvora pone nerviosos a los animales. Foto: Archivo.

La diputada que presentó el proyecto de ley cita como ejemplos a Holanda (Países Bajos) que desde el 2014 cuenta con zonas libres de pirotecnia; a Roma, que la prohibió en Nochevieja para proteger a humanos y mascotas y a Bogotá (Colombia) que desde 1995 se restringe la pólvora, ampliando para el año 2020 sus restricciones aún más ya que también abarcó a instituciones, empresas, centros comerciales y demás organizaciones que tenían el permiso para realizar espectáculos con juegos pirotécnicos.

La propuesta de Acuña dice que en el país únicamente se permitirá el uso de pólvora no ruidosa por parte de las empresas dedicadas a los espectáculos pirotécnicos, cuyas condiciones y requisitos están reguladas por la Ley de Armas y Explosivos y sus reformas, así como su reglamento.

Para el caso de personas, solo podrán utilizarla quienes cuenten con permiso del Ministerio de Salud y con previo permiso de la Dirección de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

[ Un local en San José centro muestra artesanías de todo el país ]

Defensores de la pólvora

También hay quienes defienden la pólvora porque les encanta, la usan para celebrar ocasiones especiales y se niegan a la idea de que en un futuro podrían perder el derecho a comprarla y usarla.

Los productores de pirotecnia aseguran que aunque entienden las razones de quienes quieren quitarla, aseguran que lo que hace falta es dialogar para lograr un equilibrio.

Dagoberto Calvo, de la empresa Fuegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo SA (Faisa), asegura que los fuegos pirotécnicos son sinónimo de celebración, cultura e historia a nivel mundial.

En distintas partes del mundo la pirotecnia es muy gustada y buscada para los espectáculos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“¿Qué sería de Disney World sin los fuegos artificiales?, ¿qué sería del Festival de la luz de San José sin su tradicional inicio con un espectacular show de pirotecnia? A estos eventos acuden cientos de miles de personas y animales también y no se ven afectados. Existen normas y controles para ello.

“En todo debe haber un consenso y comunicación siempre, la comunidad autista es muy sensible y quien desea utilizar pólvora debe de tomar las precauciones y las coordinaciones con sus vecinos, no solo con la pólvora, con todo”, expresó Calvo.

Dagoberto dice que aunque la diputada señala en el proyecto de ley que se permitiría el uso de pólvora no ruidosa, eso prácticamente no existe.

“En relación a lo que se menciona de la afectación por ruido a personas y animales, las empresas responsables hemos optado por bajar los niveles de sonido y los calibres para disminuir al máximo esta posible afectación. No ocurre igual con las bombetas o cuartos de dinamita que ilegal e indiscriminadamente aún se venden, para lo cual ya existe una ley que castiga con prisión este delito.

“Me resulta también irresponsable y desconsiderado que en un momento en donde la pobreza y crisis abunda por factores de economía y pandemia, que la señora diputada, quien evidentemente no dejó de percibir su salario como muchos costarricenses sí se vieron afectados, venga a hablar de prohibición de una actividad comercial que se encuentra totalmente regulada por nuestras leyes. Esto es engañar a la gente, estoy seguro de que ella sabe que es desproporcional”.