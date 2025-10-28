Expo Tamal 2025 en Aserrí quiere romper el récord de vender más de 50 mil piñas

El cantón de Aserrí está listo para llenarse de sabor, música y tradición con la esperada Expo Tamal 2025, que se realizará del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre en el parque central aserriceño.

Serán cinco días de pura alegría costarricense, donde los visitantes podrán disfrutar del clásico tamal y de muchas otras versiones que encantarán hasta al paladar más exigente. La organización espera romper el récord y vender más de 50 mil piñas de tamales, un registro que fue logrado el año pasado.

Expo Tamal 2025 espera romper el récord y vender más de 50 mil piñas de tamales. (Cortesía/Cortesía)

Este año la feria espera a más de 20 mil visitantes de todo el país y ofrecerá una experiencia familiar, segura y libre de licor, ideal para quienes buscan disfrutar de lo mejor de nuestra cultura popular.

Tamales para todos los gustos

La oferta gastronómica promete conquistar a todos: además del tradicional tamal de cerdo, habrá de pollo, tres carnes, pinto, vegetales, vegano, arroz con leche, elote y hasta tamales estilo mexicano. Las familias tamaleras de Aserrí pondrán todo su sazón para que nadie se quede sin probar el suyo.

Pero el sabor no será lo único importante. Parte de los fondos recaudados se destinarán a centros educativos locales, instituciones del cantón y hasta para el tratamiento de Jaeger, un perrito con cáncer que se ha ganado el cariño de los aserriceños.

“Cada tamal que se compra ayuda a una causa, y eso nos llena de orgullo”, explicó Yohaiman Hernández, vocero del evento.

La gran feria del tamal costarricense arranca el próximo 30 de octubre y finaliza el 3 de noviembre. (Cortesía/Cortesía)

Experiencia cultural completa

Durante los cinco días habrá conciertos, concursos, teatro, marimbas, presentaciones folclóricas y hasta un gran carnaval con comparsas, mascaradas, bandas, autos antiguos y boyeros.

También se realizará el Concurso Nacional de Cometamales, con personalidades e influencers como padrinos de las familias participantes.

Entre las actividades más queridas destacan el “Inflable Regalón”, donde se rifarán premios en efectivo, y el tope de caballitos de palo, donde los niños decorarán sus caballitos y donarán parte de su inscripción a las escuelas.

Además, se celebrará un bingo familiar con más de ¢2,5 millones en premios y órdenes de compra, todo para apoyar proyectos comunales.

Prometen sorprender

Por primera vez, la Expo Tamal incluirá la Carrera Recreativa Expo Tamal 2025, con recorridos de 5 y 10 kilómetros, premiaciones por categorías y hasta premios al mejor disfraz y al peinado más original. Parte de lo recaudado se destinará a 36 instituciones educativas del cantón.

Con el saborcito del tamal habrá actividades culturales, bingo, música, en fin, será una gran fiesta tamalera, no falte. (Cortesía/Cortesía)

También habrá reinado virtual de adulto mayor y de mascotas, transmisiones en vivo a través del medio local La Potente y venta de peluches del personaje Tamalito, el más tierno recuerdo de esta fiesta.

Tradición que une corazones

Para Osvaldo Vargas, miembro del comité organizador, esta no es solo una feria gastronómica, sino “un movimiento cultural y social que une generaciones”. Gracias a la Expo Tamal, se han reparado comedores comunales, entregado uniformes y apoyado instituciones locales.

Con más de 170 premios, actividades cada media hora y un ambiente donde la solidaridad se sirve con hoja de plátano, la Expo Tamal 2025 promete convertirse, una vez más, en una celebración que hace latir el corazón de Costa Rica.

La familia amiga de la Tamalera Corrales de Aserrí, los estará esperando para alegrarles el paladar. (Cortesía/Cortesía)

