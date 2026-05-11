Costa Rica será el corazón de la región en innovación alimentaria, ya que del 12 al 14 de mayo se realizará Expoalimentaria 2026, uno de los encuentros más importantes para la industria centroamericana y cuya sede será el Parque Viva.

La actividad reunirá a expertos internacionales en ciencia de alimentos, sostenibilidad y modernización industrial.

Además, participarán grandes figuras del sector como Francisco Jaraleño Lara, líder del Consejo Mexicano de Carne (CoMeCarne), una de las entidades más influyentes de Latinoamérica.

Expoalimentaria 2026: Costa Rica será el corazón de la innovación alimentaria de Centroamérica (Cortesía/Cortesía)

También estará presente el Instituto de Tecnología de Alimentos (IFT por sus siglas en inglés), considerado la mayor organización científica y tecnológica de alimentos a nivel mundial, que llega al evento con una visión muy actualizada sobre tendencias en investigación, formulación y procesamiento.

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Este 2026 es particular y especial porque estará presente Circular Design Network, que se concentrará en economía circular y diseño regenerativo, con un espacio liderado por Antonio Barrera acompañado de un equipo de expertos internacionales.

Innovación total

Sobre los profundos cambios que vive la industria, los cuales la están transformando casi por completo, es en lo que se concentrará Expoalimentaria 2026.

La industria alimentaria regional está viviendo profundos cambios tecnológicos. (Cortesía/Cortesía)

Desde nuevas soluciones en formulación, procesamiento y empaques hasta sistemas industriales más eficientes, automatizados y sostenibles, la expo busca dar una visión completa del futuro del sector.

Temas como prácticas ecoamigables para reducir la huella ambiental también se tocarán, así como tecnología orientada a optimizar costos y tendencias en ciencia de alimentos impulsada por el IFT.

En la agenda se tienen programados talleres, capacitaciones y demostraciones en plantas piloto. Se les permitirá a los asistentes pasar del conocimiento a la práctica de forma inmediata.

Reconocidos expertos centroamericanos como Gerardo Corrales, Laura Bonilla y Rogelio Umaña, así como especialistas de organizaciones líderes como FIFCO y ProSalud, estarán presentes.

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Costa Rica como el corazón de la innovación agroindustrial

Expoalimentaria 2026 reunirá expertos internacionales en ciencia de alimentos, sostenibilidad y modernización industrial. (Cortesía/Cortesía)

Este año, Expoalimentaria 2026 aumenta su cobertura al agregar nuevos grupos de la industria como panadería, repostería, bebidas, snacks y tecnología agrícola, robusteciendo su propuesta como la plataforma integral para toda la cadena alimentaria más completa del país.

El evento se realizará al mismo tiempo en tres salones, para un total de 7.200 metros cuadrados. El horario se amplió con respecto a otros años; será de 11 de la mañana a 7 de la noche. Todo el programa se desarrollará en salas con el clima controlado, internet dedicado para los expositores y conferencias gerenciales y técnicas muy robustas.

Meylin Alfaro, directora de Expoalimentaria, comentó sobre el impacto de esta edición 2026: “Expoalimentaria 2026 será un espacio donde la industria podrá ver, en un solo lugar, las soluciones que están redefiniendo la producción de alimentos en el mundo. Queremos que Costa Rica sea el punto donde la innovación se vuelve accesible para todos los actores del sector”, dice.

El horario se amplió con respecto a otros años, será de 11 de la mañana a 7 de la noche. (Cortesía/Cortesía)

“La participación de líderes como el IFT, CoMeCarne y Circular Design Network evidencia que la región ve en Costa Rica un motor de cambio para la industria alimentaria”.

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Expoalimentaria 2026 invita a empresas, productores, investigadores, distribuidores y profesionales del sector a ser parte de una plataforma diseñada para generar conocimiento, fortalecer redes de contacto y abrir nuevas oportunidades de negocio en un entorno cada vez más competitivo y sostenible.