Expresidenta del PANI envió desde Panamá un emotivo mensaje

Gloriana López comparecerá este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Gloriana López Fuscaldo, expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ya está refugiada en Panamá, su segundo país y desde allá envió un mensaje en el que cuenta cómo están ella y su hijo.

Ella dijo que se iría al vecino país porque no se sentía segura luego de revelar información que comprometería al presidente de la República Rodrigo Chaves, por un aparente caso de tráfico de influencias.

“Mi ánimo hoy es diferente, el autoexilio discreto por seguridad. No haberme podido despedir de mi viejita ni mis viejitos que me criaron. La angustia de mi hijo, venir con $500 que me prestaron mis nobles vecinos, los que nos hicieron la maleta corriendo para salir del país, ni los medicamentos para la presión ni la tiroides llegaron y me descompensé, pero ya estoy bien gracias a Dios”, expresó.

Rodrigo Chaves dice que las declaraciones de López son fantasiosas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Que mi testimonio el 20 de junio pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa fuera escuchado con atención por la Fiscalía de la República es prueba de que la institucionalidad de Costa Rica es sólida. Hoy le abren causa penal al presidente de Costa Rica, a su director de despacho, al ministro de Comunicación y a la presidenta ejecutiva del Inamu por el delito de tráfico de influencias. Yo jamás iba a romper la ley, jamás. Creo profundamente en el Estado de Derecho, razón por la que he pagado altos costos, pero si ese es el precio, lo seguiré haciendo siempre”, agregó la exfuncionaria.

López deberá comparecer este jueves 3 de agosto una vez más ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pero está vez lo hará de forma virtual, por encontrarse en Panamá.