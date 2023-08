Expresidenta del PANI, Gloriana López, tuvo un accidente en Panamá

La expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López, tuvo un accidente en Panamá este domingo.

Esa fue la justificación que dio la exfuncionaria este lunes para no comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

Gloriana López tenía una audiencia esta lunes, pero no pudo conectarse de forma virtual. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

López tenía que conectar se forma virtual para terminar de declarar sobre el tema que reveló hace unas semanas de que el presidente de la República Rodrigo Chaves, le habría pedido a un asesor intervenir en un caso que llevaba el PANI sobre los hijos de Leonel Baruch.

Además, sobre la denuncia de que para que renunciara a su puesto le habían ofrecido la embajada de Perú y como no aceptó Chaves la habría amenazado con que contaría cosas sobre ella si no dejaba el puesto.

LEA MÁS: Diputada se llevó una regañada por llevar el perrito a la Asamblea Legislativa

Monserrat Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, leyó el correo de justificación que envió Gloriana este lunes.

“No podré atender a la comparecencia de esta mañana vía Teams porque ayer tuve un accidente en la cafetería Las Hadas, del hotel, (voy a reservar el nombre del hotel para cubrir la seguridad de la señora López Fuscaldo), que terminó en traslado por ambulancia de la compañía Emi desde el hotel hasta el servicio de urgencias del hospital Paitilla donde pasé la mayor parte del día. Adjunto pruebas de gastos y el reporte médico internista, doctor Pedro Gómez García, certificado de la incapacidad, así como referencia de cirujano que me verá hoy (lunes) para valorar el daño de los tejidos de la mano izquierda, soy zurda, por lo que se me hace casi imposible escribir, también me revisarán el seno izquierdo”, leyó Ruiz.

La vicepresidenta de la República, Mary Munive, dice que mucho de lo que dice López es mentira. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

López envió también fotos a los legisladores para corroborar sus declaraciones.

La expresidenta del PANI también aseguró en el correo que está siendo víctima de violencia política por un medio de comunicación digital y por troles. Además, narró que el viernes que viajó a Panamá, mientras atendía a unos medios de prensa en las afueras de la Embajada del vecino país, unos hombres pasaron en carro y le gritaron “vendida, loca, pagada”, lo que le generó un profundo temor por su integridad.

LEA MÁS: Vicepresidenta Mary Munive explica por qué le dijo a Gloriana López que estaba “desbordada”

López dijo que luego de que salga de la visita al cirujano, le avisará a los diputados para cuando se puede reprogramar su comparecencia.

El viernes pasado la segunda vicepresidenta de la República, Mary Munive, compareció en esa misma comisión y dijo que las declaraciones de López sobre las presiones para que dejara el puesto eran mentira y que el mandatario Chaves decidió separarla de su puesto porque no estaba cumpliendo con su trabajo como era debido, pero luego de una conversación telefónica con el presidente la misma López decidió renunciar.