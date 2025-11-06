Nacional

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez está de luto por una dolorosa pérdida familiar

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dio a conocer la situación por medio de una publicación en redes sociales

Por Adrián Galeano Calvo

El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez y su familia están de luto por la dolorosa pérdida de un ser muy querido.

Por medio de una publicación en su página de Facebook, el expresidente dio a conocer la muerte de su cuñado, Manuel Antonio Clare Facio, hermano de la exprimera dama de la República Lorena Clare Facio.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Manuel Antonio Clare Facio, quien descansa en paz junto a sus padres Manuel Clare Jiménez y Marielena Facio Castro, y su hermano Luis Alberto Clare Facio.

27/07/2024. Conferencia de prensa con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez sobre el impedimento de entrar a Venezuela a observar elecciones. Calle Acanacua, San Rafael, Escazú. Fotografía: Lilly Arce.
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dio a conocer la muerte de su cuñado hasta este miércoles. Fotografía: Lilly Arce.

“Le recordamos con amor sus hermanos Lorena Clare Facio y Miguel Ángel Rodríguez, sus sobrinos y sus sobrinos-nietos”.

En la publicación hecha por el expresidente, la familia agradeció al personal del Hogar Asociación Vicentina de Escazú por el cariño y dedicación que siempre tuvieron mientras cuidaban de Manuelito.

El funeral de don Manuel Antonio se realizó el pasado martes 28 de octubre, mientras que la misa de novenario se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre a las 6:30 p.m. en la iglesia San Rafael de Escazú.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

