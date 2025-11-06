Expresidente Miguel Ángel Rodríguez está de luto por una dolorosa pérdida familiar

El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez y su familia están de luto por la dolorosa pérdida de un ser muy querido.

Por medio de una publicación en su página de Facebook, el expresidente dio a conocer la muerte de su cuñado, Manuel Antonio Clare Facio, hermano de la exprimera dama de la República Lorena Clare Facio.

LEA MÁS: Primer debate presidencial 2026: dos candidatos perdieron la oportunidad de exponer sus propuestas sobre temas importantes

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Manuel Antonio Clare Facio, quien descansa en paz junto a sus padres Manuel Clare Jiménez y Marielena Facio Castro, y su hermano Luis Alberto Clare Facio.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dio a conocer la muerte de su cuñado hasta este miércoles. Fotografía: Lilly Arce.

“Le recordamos con amor sus hermanos Lorena Clare Facio y Miguel Ángel Rodríguez, sus sobrinos y sus sobrinos-nietos”.

LEA MÁS: Decisión de Rodrigo Chaves tiene a familias de pacientes terminales sin subsidio para su cuido

En la publicación hecha por el expresidente, la familia agradeció al personal del Hogar Asociación Vicentina de Escazú por el cariño y dedicación que siempre tuvieron mientras cuidaban de Manuelito.

El funeral de don Manuel Antonio se realizó el pasado martes 28 de octubre, mientras que la misa de novenario se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre a las 6:30 p.m. en la iglesia San Rafael de Escazú.

LEA MÁS: ¿Qué dijo Luis Guillermo Solís sobre los funcionarios denunciados por delitos sexuales?