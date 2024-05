Expresidente Miguel Ángel Rodríguez le cerró las puertas del PUSC “en la cara” a Luis Amador

Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, le tiró durísimo al exministro de Transportes, Luis Amador, luego de que se destapara que quiere afiliarse al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Amador ya ha dicho en numerosas ocasiones que quiere tirarse como candidato presidencial y el querer formar parte del PUSC hace pensar que quiere usar la agrupación como vehículo para lograr su cometido.

Luis Amador quiere "jugar" el próximo partido de las elecciones presidenciales con el PUSC. Fotos: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

Rodríguez está enojadísimo con Amador y le habló sin pelos en la lengua.

“NO. Es un partido que vuelve a sus virtudes del pasado y en vez de rehuir los problemas nacionales los enfrenta buscando soluciones acordes con sus postulados programáticos de la Carta Socialcristiana a Costa Rica. Por eso nombra personas de reconocida trayectoria intelectual y de valores socialcristianos en las Secretarías para trabajar con seriedad y conocimiento, con amor al prójimo y con vocación de servicio, en el análisis de los problemas nacionales y en sus soluciones

“Para la selección de nuestras candidaturas a la presidencia no debería ser suficiente simple popularidad. No se busca a quien sea guapo o bonita. No somos vehículos de nadie, sea una persona de afuera, o una de militancia nueva o de larga data en nuestras filas. Debemos los partidarios escoger a quien en su vida y su relación con el partido y nuestra institucionalidad haya demostrado apego a nuestros principios”, expresó Rodríguez.

El expresidente también destacó que el PUSC busca la unidad, no crear odio y violencia.

“Postulamos respeto absoluto a nuestra democracia, al estado de derecho, a la institucionalidad respetuosa de la dignidad de todos y del debido proceso, y al buen trato a toda persona, para hacer posible el cambio que se promueve y el respeto fundamental a la vida, la libertad y los derechos humanos de TODOS.

Miguel Ángel Rodríguez no está nada contento con la intensión de Luis Amador. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Somos un partido para prever el futuro y para acordar soluciones unidos. Un partido para promover la armonía y la concordia social, no la división.

“No somos un partido para condenar a los demás y crear odio y división en la sociedad. Somos un partido para la concertación y el progreso en libertad, respaldados por nuestra institucionalidad y que respaldamos, promovemos y defendemos la democracia, el estado de derecho y una cultura de amistad social que son las únicas y verdaderas garantías de la vida, la dignidad y la libertad de todos”, aseguró el político.

El PUSC ha demostrado estar bastante dividido y ahora con la confirmación de la posible llegada de Amador pareciera que el ambiente será aún más tenso, ya hasta circulan en redes sociales mensajes de que los militantes de la agrupación no quieren a Amador.