Extrabajadores de Coopeservidores viven angustia por no saber nada sobre su liquidación

La empresa Coopeservidores será intervenida durante los próximos 30 días y hay extrabajadores que viven momentos de angustia porque no saben cuándo recibirán su liquidación. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Extrabajadores de Coopeservidores viven momentos de angustia, debido a que salieron de esta empresa hace un mes y a la fecha no han recibido noticias sobre el pago de sus prestaciones.

La cooperativa está en el ojo del huracán, pues fue intervenida por el Consejo Nacional Superior de Sistema Financiero (Conassif), atendiendo una recomendación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

La intervención será por los próximos 30 días naturales y según supo La Teja, el viernes anterior fueron despedidas 150 personas.

Este diario conversó con dos excolaboradores de CS Ahorro y Crédito, como se le llamó recientemente a la cooperativa. Uno de ellos renunció y otra fue despedida hace un mes, sin embargo, los tres no saben qué pasará con su dinero. Los excolaboradores pidieron no ser identificados.

LEA MÁS: ¿Sabe qué está pasando con Coopeservidores?

Sorpresivo

Una de las antiguas colaboradoras de la compañía fue despedida el 8 de abril pasado, luego de trabajar para esta empresa por casi cinco años.

Contó que trabajaba en la parte administrativa, en las oficinas centrales, que se ubican en barrio México. Esta mujer relató que su despido la tomó por sorpresa, porque durante todo el tiempo laborado nunca cometió una falta.

“Me dijeron que me despedían con responsabilidad patronal y en la carta indicaba que se comunicarían conmigo, para darme detalles de mi pago. Me esperé un mes y el lunes antepasado mandé un correo, pero en el departamento de contabilidad no me contestaron y el 8 de mayo envié otro, con copia al gerente general, en donde les pedía que me informaran sobre mi pago, pero no me han dicho nada”, aseguró.

Algunos clientes fueron a las oficinas centrales en Barrio México para buscar información de sus ahorros. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Esta joven fue a la sucursal, pero ahí tampoco fue atendida y le preocupa el no tener su dinero, porque a la fecha no ha encontrado un trabajito y debe ayudar a solventar los gastos de sus papás, que son adultos mayores.

“Hice cálculos sobre lo que me corresponde de liquidación y el monto no es nada despreciable y el problema es el misterio, el no tener claridad de lo que pasa. No he pensado qué hacer, pero tampoco puedo esperar mucho tiempo y no tener noticias sobre lo que me corresponde”, añadió.

Sin saber nada

Por su parte, otro de los extrabajadores afectados y quien laboraba en el área de cobros de la cooperativa renunció el 21 de marzo. Trabajó para esta empresa por ocho años y finalizó su preaviso el 20 de abril anterior.

“Se supone que 17 días después de que finalizara el preaviso recibiría el pago de mis prestaciones, pero no me han dado respuesta. Hemos enviado correos electrónicos, llamamos a uno de los encargados, pero el miedo es que no se cumpla la palabra de la empresa.

“Estoy esperando una respuesta, de lo contrario, de no recibir el pago, iré al Ministerio de Trabajo. En mi caso, no me quedé de brazos cruzados y mandé un correo a la Sugef, porque tenía un crédito con la cooperativa y me preocupa quedar manchado porque no se puede pagar, si no se está trabajando”, añadió.

Sin respuesta

La Teja consultó al Ministerio de Trabajo si se han recibido denuncias de parte de exempleados de la cooperativa y el departamento de prensa de la entidad confirmó que no se han presentado hasta el momento.

Además, este medio intentó comunicarse con uno de los gerentes de la empresa, al que se le contactó vía telefónica, pero no contestó nuestras llamadas.