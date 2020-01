“Un caso reciente es el de la estrella emergente Charlie D’Amelio, en la red social Tik Tok, que con tan solo 15 años y 16.8 millones de seguidores se queja de la crueldad con que la tratan, sin pensar que es tan solo una adolescente. En su biografía responde: “don’t worry, I don’t get the hype either (no te preocupes, tampoco entiendo el boom publicitario)”, como respuesta a todo el acoso de personas que no entienden por qué es tan popular”, explicó Medrano.