“Buenas noches, vecinos. Aquí estamos ya superando el tercer día, con mucha calentura, muchos escalofríos, pero vamos adelante. Mi preocupación y rogando a mi Santísima Trinidad es que mi familia no se contagie, estamos totalmente aislados, ha sido muy difícil, realmente me siento como un león enjaulado por no poder salir del cuarto principal, aquí tuvimos que reacomodarnos toda la familia y aquí estamos saliendo adelante”, comentó.