Falleció Aldo, el perrito tico al que le debían poner oxígeno cada 24 horas

Aldo falleció el fin de semana. Captura (Auxilio Animal Cartago./Auxilio Animal Cartago.)

Aldo, el perrito costarricense que conmovió a cientos de personas porque necesitaba de oxígeno, falleció este fin de semana.

“Perdón por no seguir luchando, pero mi cuerpito no podía más, en un año tuve dos crisis de neumonía, pero está fue la tercera y muy agresiva, intentaron todo y no hubo respuesta, terapia de oxígeno todos los días para respirar mejor, pero no pude más”, comentó, a nombre del animalito, Auxilio Animal de Cartago, quienes estaban a cargo de él.

Recordemos que el peludito fue atropellado varias veces, los doctores que lo rescataron le reconstruyeron su hocico, pero según contó la asociación, producto de las lesiones quedó con un huequito al lado de las fosas nasales.

Ado necesitaba oxígeno todos los días.Captura (Auxilio Animal Cartago./Auxilio Animal Cartago.)

El peludito falleció el fin de semana.Captura (Auxilio Animal Cartago./Auxilio Animal Cartago.)

Usted puede seguir ayudando a otros peludos. Captura (Auxilio Animal Cartago./Auxilio Animal Cartago.)

“El agua que tomaba se iba por ahí y con el tiempo entraba en crisis de neumonía. A sus pulmones se le apreciaba como si tuviera neblina dentro y tenía dificultad respiratoria”, comentó en su momento la asociación en redes.

Los veterinarios estaban confiados en que su organismo respondiera a los antibióticos y a la cámara de oxígeno en la que estaba, procedimiento que tenía un valor de 50 mil colones por día, por eso solicitaban ayuda.

“Yo quería seguir viviendo, pero mi misión en la tierra ya terminó, y agradezco a mi familia de Auxilio Animal por tanto amor, por tanta lucha, por tantos cuidados, por hacerme un perrito feliz, por las comiditas ricas que tanto disfrute, por todo gracias, fui feliz este año, me voy agradecido de la oportunidad que Dios me dio para conocer el verdadero amor”, escribieron.

Aunque Aldito cruzó el arcoíris de los perritos, usted puede seguir ayudando al Sinpe 7297-8835, a nombre de Auxilio Animal Cartago o bien a las cuentas que tienen en sus redes sociales: Auxilio Animal Costa Rica, recuerde que ellos rescatan y ayudan a muchos otros peludos de la calle y abandonados.