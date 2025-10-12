Nacional

Falleció el exdiputado y excónsul de Costa Rica en Nicaragua, Víctor Láscarez

El fallecimiento lo confirma el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega
Víctor Emilo Láscarez Láscarez
Víctor Emilo Láscarez Láscarez falleció este domingo 12 de octubre. (Facebook/Tomada de Facebook)

Con mucho dolor, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, confirmó que falleció el exdiputado y excónsul de Costa Rica en Nicaragua, Víctor Láscarez Láscarez, este domingo 12 de octubre.

LEA MÁS: La segunda carreta típica más grande del mundo desfiló este 12 de octubre en Nueva York

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de mi querido amigo Víctor Láscarez Láscarez, exdiputado de la República y compañero de tantas jornadas de servicio público.

“Durante los primeros años de esta administración legislativa tuve el privilegio de contar con su valiosa asesoría y su lealtad inquebrantable”, comentó con dolor el presidente legislativo.

Al recordar a su amigo, Arias agregó: “Víctor fue, ante todo, un hombre comprometido con las causas sociales, con la defensa de los derechos laborales y con la búsqueda de una vivienda digna para las familias costarricenses.

“Hoy despido a un amigo entrañable, a un dirigente ejemplar y a un costarricense íntegro que dedicó su vida al bien común”.

Además, dijo que en su paso por la Asamblea y por la vida pública deja una huella de compromiso, humildad y solidaridad.

LEA MÁS: Si usted abandona un familiar que es adulto mayor podría pasar hasta 18 años en la cárcel

“A su familia y seres queridos, les expreso mi más sincero pésame y mi gratitud por habernos permitido compartir la vida y el trabajo con un hombre de tanto corazón y convicciones firmes”, comenta con dolor Arias Sánchez.

Con tremendo pesar el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, confirmó que exdiputado y excónsul de Costa Rica en Nicaragua, Víctor Láscarez Láscarez falleció este domingo 12 de octubre.
Así informó Rodrigo Arias el fallecimiento de el exdiputado y excónsul Víctor Láscarez. (Facebook de Rodrigo Arias/Tomada de Facebook)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Rodrigo AriasVíctor LáscarezFalleció exdiputado y excónsul
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.