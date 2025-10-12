Víctor Emilo Láscarez Láscarez falleció este domingo 12 de octubre. (Facebook/Tomada de Facebook)

Con mucho dolor, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, confirmó que falleció el exdiputado y excónsul de Costa Rica en Nicaragua, Víctor Láscarez Láscarez, este domingo 12 de octubre.

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de mi querido amigo Víctor Láscarez Láscarez, exdiputado de la República y compañero de tantas jornadas de servicio público.

“Durante los primeros años de esta administración legislativa tuve el privilegio de contar con su valiosa asesoría y su lealtad inquebrantable”, comentó con dolor el presidente legislativo.

Al recordar a su amigo, Arias agregó: “Víctor fue, ante todo, un hombre comprometido con las causas sociales, con la defensa de los derechos laborales y con la búsqueda de una vivienda digna para las familias costarricenses.

“Hoy despido a un amigo entrañable, a un dirigente ejemplar y a un costarricense íntegro que dedicó su vida al bien común”.

Además, dijo que en su paso por la Asamblea y por la vida pública deja una huella de compromiso, humildad y solidaridad.

“A su familia y seres queridos, les expreso mi más sincero pésame y mi gratitud por habernos permitido compartir la vida y el trabajo con un hombre de tanto corazón y convicciones firmes”, comenta con dolor Arias Sánchez.