Falleció el papá de La Sabana. El exministro Guido Sáenz dejó una gran huella en la cultura

El país está luto por la muerte del pintor, escritor, actor y pianista Guido Sáenz González, quien falleció este martes a los 92 años, según confirmó su yerno, Edgardo Moreno.

“Murió en casa tranquilamente, en paz, esta mañana”, dijo.

Sáenz González dejó una amplia huella de obras e instituciones dedicadas a la promoción de la cultura y el deporte en Costa Rica. Entre sus logros están la fundación de la Orquesta Sinfónica Juvenil, del Museo de Arte Costarricense, del Parque Metropolitano La Sabana, del Parque de la Paz y de la Plaza de la Cultura.

Guido Sáenz murió este martes a sus 92 años. Foto: Archivo. (albert marin)

Nació en San José el 1.º de enero de 1929 e inició sus estudios culturales en California, Estados Unidos. Además, se desempeñó como director del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart, canal 13 y radio Nacional) entre 1996 y 1998 y fue viceministro del recién creado Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes entre 1970 y 1974.

Entre otras distinciones Sáenz recibió en 1982 el Premio de Periodismo Cultural Joaquín García Monge y en 1988 se le otorgó el Premio Magón.

Don Guido fue alguien excepcional. Prueba de ello fue una de sus últimas entrevistas a Viva, de La Nación, recién cumplidos sus 90 años, en el 2019. En aquel momento, el exministro de Cultura utilizó una frase fulminante: ‘la vida es muy corta; nos engañaron, es una estafa’.

Aún así, con ese reloj agotándose, el propio Saénz no dudó en afirmar que su vida fue única. Lo distinguía su carácter, lleno de carisma y sin poses.

“(Mi vida) ha sido muy intensa; ha habido gran pasión en lo que yo he hecho. Llego a esta edad con la satisfacción de haber vivido intensamente. He hecho muchas cosas para mi deleite y para el beneficio del país. He hecho las cosas apasionadamente; con dolores de cabeza, por supuesto, porque es un precio que hay que pagar cuando se hacen las cosas con intensidad y sin medir mayores consecuencias”, dijo.