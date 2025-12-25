Falleció Nathalie Artavia Chavarría, viceministra de Paz

Nathalie Artavia Chavarría falleció este 25 de diciembre. (Tomada del sitio web del MJP/MJP)

La viceministra de Paz, Nathalie Artavia Chavarría, falleció este jueves 25 de diciembre por causas que, de momento, no se han dado a conocer oficialmente.

Chavarría era abogada y notaria pública, graduada de la Universidad de Costa Rica (UCR). Además, era madre de una joven de 27 años y contaba con una amplia trayectoria en el servicio público.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la lamentable noticia mediante un comunicado oficial en el que destacó el compromiso, la sensibilidad social y la vocación de servicio que caracterizaron a la viceministra durante su gestión.

Según detalló el Ministerio, Nathalie Artavia Chavarría se distinguió por su firme defensa de la paz, los derechos humanos y la convivencia democrática, dejando una huella significativa en las políticas y acciones impulsadas desde el Viceministerio de Paz, así como en las comunidades con las que trabajó.

Nathalie Artavia Chavarría era viceministra de Paz (ministerio de Justicia /ministerio de Justicia)

“Su trabajo dejó una huella significativa tanto en las personas como en las comunidades que acompañó desde su cargo”, añadió el comunicado.

La institución también expresó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de trabajo de la viceministra, solidarizándose con todas las personas que hoy lamentan su partida.

“Su legado permanecerá como testimonio de entrega, humanidad y compromiso con el bien común”, concluyó el Ministerio de Justicia y Paz.

Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre las causas del fallecimiento.