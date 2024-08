Familia de Limón abre soda en Inglaterra, donde vende chifrijo, casados y hasta empanadas

La familia Villalobos Azofeifa abrió "Pura Vida Costa Rica Rest" en febrero de este año. Se localiza en Londres, Inglaterra y este fue su primer local. Cortesía.

El color, la variedad y el sazón de la cuchara tica cruzó el charco ya que en Inglaterra hay un restaurante en donde se respira y se vive lo mejor de la comida típica de Costa Rica.

Una familia de Pocora, de Guácimo de Limón, es la encargada de poner en alto la gastronomía de Tiquicia en Londres desde febrero de este 2024, gracias al sueño que tuvo doña Nuria Azofeifa, de abrir su negocio y contar con un punto único en la capital inglesa y el Reino Unido.

“Pura Vida Costa Rica Rest” abrió sus puertas en Brixton, en una ventanita y hace unas semanas cambiaron de local y ahora se localizan en Stocwell.

En la sodita, como le decimos los ticos, los clientes encontrarán un amplio menú que incluye desde gallo pinto, casados, tamales, chifrijo, ceviche, plátanos con queso y otras delicias como empanadas, tortillas con queso, sopa de mariscos, rice and beans y hasta olla de carne.

Este restaurante abre todos los días de 9 a. m. a 9 p. m., doña Nuria conversó con La Teja y recordó que hace 12 años la familia buscó una oportunidad para superarse a nivel económico y fue cuando surgió la idea de hacer maletas y comenzar una nueva vida en Europa.

“Nosotros tenemos tres hijos: Jeffrey, Angie y Luis Gustavo y él nos dijo que quería ser médico. A mí siempre me ha gustado trabajar en lo propio, tuvimos una sodita por la casa, vendíamos ceviche en la calle y en más de una ocasión trabajadores del Ministerio de Salud nos lo botaban, porque pensaban que no estaba bien preparado; también vendimos ropa.

“Nosotros trabajábamos mucho y a la vez teníamos una gran deuda, le debía a todos mis hermanos y gracias a una conocida de mi hermana, Elsa, surgió la oportunidad de venirnos a Londres. Mi hermana nos prestó plata, vendimos un montón de cosas y al inicio solo me vine con mi esposo y Luis Gustavo. Mis hijos mayores pensaron que estábamos locos y se quedaron acá un tiempo”, recordó doña Nuria.

El casado lleva de todo un poco. Cortesía.

Algunos precios: Casado: £18: ₡12 mil Arroz con pollo: £15: ₡10 mil Ceviche: £8: ₡5 mil Chalupa: £5: ₡3 mil Tamal: £10: ₡6 mil

Conozca un rinconcito de Tiquicia en Londres

No se arrugan

Azofeifa y su marido no se arrugan al brete con tal de sacar adelante a sus hijos.

Luis Gustavo, el más chiquillo de la familia, llevó unos cursos de inglés en Costa Rica y eso fue un motivo más para irse a Inglaterra. Como en todo inicio, adaptarse a la vida en el Viejo Continente no fue fácil, pero poco a poco se fueron acomodando.

Al tiempo trabajó para que Jeffrey y Angie se fueran a vivir con ellos, porque al poco tiempo de estar en Londres, su hija, más que todo, la llamaba llorando porque la extrañaba y no quería que su mamita estuviera tan lejos de ella.

Doña Nuria trabajó en limpieza y como niñera por muchos años, pero desde el año pasado sentía el gusanillo de volver a dedicarse a lo propio. Ella sabe que se la juega en la cocina y pensó que si explotaba su talento con la cuchara, podría atraer clientes de todas las nacionalidades.

“Acá tenemos la competencia de la cuchara colombiana. Su sabor es similar al nuestro, pero obviamente hay algunas diferencias y por eso no tuvimos miedo de abrir el restaurante, porque sabíamos que teníamos la posibilidad de mostrar algo diferente. Es querer imprimir un sello a la experiencia de alimentarse, darse un gusto.

Hace unas semanas cambiaron de local y ahora se localizan en una comunidad llamada Stockwell. Cortesía.

“Claro, acá no se encuentra el arroz o los frijoles que hay allá. Nos tomó tiempo encontrar los ingredientes y hay cosas que sí traemos de Costa Rica. Por ejemplo, la crema para los frescos y los helados. Ya casi se me acaba, ojalá alguien me ayudara y por supuesto usamos salsa Lizano, todo lo preparamos como si estuviéramos allá”, comentó.

La familia logró obtener los documentos para vivir con todas las de la ley en Londres y aunque están felices de la vida, doña Nuria no oculta que le hace falta su pedacito de patria.

Antes de abrir el restaurante, cada miembro de la familia tenía su trabajo y en el caso de esta señora, ella pidió un permiso de tres meses para ver cómo le iba con el proyecto y han pasado seis meses y el negocio sigue en pie.

Emociones

Esta pulseadora reconoció con humildad que quienes los han visitado han salido más que felices con la experiencia.

En Londres hay muy pocos ticos, según contó ella, y su misión, más que satisfacer los paladares de los costarricenses que viven allá o están de paso, es llegarle a otros latinos y, por supuesto, deleitar a los ingleses.

En el menú ofrecen de todo: tamales, gallo pinto, empanadas, olla de carne, patacones, fresco de crema y chifrijo. Cortesía.

Cada uno de sus clientes emociona a esta familia, pero sin duda, ver a los ticos les infla el pecho de orgullo.

“Un día vino una muchacha tica que llamó a la mamá para contarle que se había acordado de su abuelita y nos emocionamos muchísimo.

“También hemos recibido clientes dominicanos que quedaron encantados con los patacones, a los ingleses les gusta mucho y a veces se llevan comida a la casa, porque piden de todo y probando algunas de las cositas se llenan”, recordó.

Cuando le preguntamos cuáles son los productos más buscados por los clientes, doña Nuria contó que no hay un platillo en específico.

“La verdad es que vendemos de todo, hay gente que viene por la sopa de mariscos, por la olla de carne, a veces piden tamales para llevar, los enyucados también son muy buscados y nosotros siempre estamos felices de ofrecerles lo mejor”, afirmó.