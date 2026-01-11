Nacional

Familia de Otto Guevara llora a uno de los miembros más importantes de su familia

La familia de Otto Guevara, exdiputado y excandidato a la presidencia, está de luto

Por Yenci Aguilar Arroyo

La familia de Otto Guevara, exdiputado y excandidato a la presidencia, está de luto.

Este domingo, Peter Guevara, hermano del político, confirmó el fallecimiento de su padre, don Claudio Guevara, quien tenía 99 años.

“Hay fiesta en el cielo. Ya descansa en paz mi amado Vater después de 99 añitos. Dios te tenga en su gloria. Te amo, querido padre”, escribió Peter, quien fue candidato a alcalde.

Don Claudio fue diputado. (Luis Navarro)

Don Claudio Guevara

En el 2016, don Claudio Guevara fue candidato a alcalde por el cantón Central de Puntarenas.

Nació en 1927 en Puntarenas. Fue doctor, diputado (1982-1986) y presidente del Concejo Municipal de su cantón (2002-2006).

Otto Guevara (centro) llora la pérdida de su padre. Foto: archivo.
