Tuve una muy mala señal antitos de salir de mi casa en barrio Cuba, en la entrada como que me llegó a enjachar una cucarachota de esas patinetotas que son grandísimas, no la quería ni ver, pero me estaba enjachando como si supiera que iba saliendo con la intención de comerme una primilla de ella. Casi me devuelvo para activar el operativo dolor de estómago y no ir a trabajar, pero me dio vergüenza que una cuca me bajara las pilas, así que me hice el maje, agarré el casco y sin ver para atrás me monté en mi bichita y fui para el brete.