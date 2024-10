Familia denuncia que viven una pesadilla con el sueño de tener casa propia

Una familia denuncia que una empresa les ha incumplido con la construcción de su casa. Cortesía.

El sueño de una familia de tener casa propia se convirtió en toda una pesadilla y desde el año pasado, unos vecinos de Aserrí siguen esperando que una compañía constructora les dé una solución, pues afirman que la empresa les da fechas y no cumplen con lo acordado.

Gabriel Díaz y Nikole Campos cuentan con un lote propio, en Salitrillos de Aserrí y en setiembre del 2023 buscaron a una empresa que les ayudara a construir su casita. En redes sociales encontraron a Idepsa Prefabricados, una empresa que se localiza en La Uruca.

Gabriel conversó con La Teja y recordó que al inicio adquirieron un plan llamado “casa habitable”, un paquete con el que dejaban la casa en obra gris y a los días de averiguar cambiaron de plan y contrataron uno llamado “llave en mano”, con el que les dejaban la casita lista. Pero según aseguró, desde el inicio, la empresa solo les puso trabas, hasta el día de hoy.

13.5 millones era lo que costaba la casita prefabricada.

“Nos contactó un señor de apellido Villalobos, vendedor de la empresa. Nos dijo que con el cambio de paquete tendríamos la casa lista en tres meses, a partir de la firma del contrato. Pero desde el inicio tuvimos muchas trabas, comenzamos con los trámites en la municipalidad y allá nos decían que la empresa hacía cambios en los planos.

“Lo primero que nos pidieron fue que les pagáramos por un muro de contención, para comenzar con los trabajos y de nuestros ahorros les pagamos 1.600.000 colones y luego les seguimos haciendo otros pagos y les abonamos ₡4.650.000, porque lo que queríamos era conseguir un préstamo en una entidad, pero que fuera lo menos posible”, añadió.

De acuerdo con el contrato que hizo la constructora, el paquete que adquirieron Gabriel y Nikole costaba ₡13 millones y medio. Según el contrato, del cual La Teja tiene copia, lo primero que se canceló era un monto correspondiente a la firma del contrato de construcción y se necesitaban 3.5 millones para el inicio de las obras. El contrato para el inicio de las obras se firmó el 22 de noviembre del año pasado.

La familia contactó a la empresa desde setiembre del año pasado. Freepick.com.

Amarga espera

Gabriel comentó que pasaron los meses y no se avanzaba en la construcción de la vivienda. Según denunció este cliente, en más de una ocasión la compañía quedó mal con la entrega de los planos y otros trámites que eran importantes para que la entidad les aprobara el préstamo a tiempo.

“La entidad financiera le pidió a la empresa que le diera una lista de materiales y la empresa no se los dio. Además, nos dijeron que los planos estaban incorrectos, que había cosas por mejorar con el diseño de la casa y la empresa nunca se acercó al terreno, para ver qué era lo que se tenía que hacer.

“Aun en mayo no teníamos noticias de la construcción, todo lo que pasaba hacía que el tiempo se acortara y la empresa no daba razón, a veces preguntábamos por detalles y siempre nos salían con excusas”, afirmó.

El afectado recordó que luego de meses de estarlo intentando, la entidad no aprobó el préstamo y por eso, acudieron a la empresa, para informarles que rescindían el contrato, que aceptaban pagar una penalización y que pedían, ya fuera, la devolución del dinero o de los materiales que iban a usar para la construcción.

“El 9 de octubre firmamos un documento en donde se nos decía que al día siguiente nos iban a devolver la primera parte de los materiales. Pedimos los materiales porque creímos que era lo más funcional, pero no lo han hecho.

“Este martes, uno de los abogados nos citó a una reunión para el jueves 17, nos molesta que siempre dan una fecha y nunca cumplen lo que dicen, yo tengo un bebé de 11 días de nacido y para nosotros esta situación ha sido muy desgastante”, destacó.

La familia pidió la devolución de los materiales y aunque les iban a entregar una primera parte el 10 de octubre, aún siguen esperando. Alejandro Gamboa / Foto ilustrativa. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Se defienden

Este medio contactó a Adriana Ferro, gerente general de Idepsa Prefabricados y dio su versión de lo que ocurrió con esta familia.

“Los señores decidieron rescindir el contrato, porque tuvieron una serie de situaciones con la entidad financiera con la que buscaron el préstamo. Hay un contrato en donde se estipula el pago que debían completar para iniciar las obras.

“Estábamos a la espera de que la entidad financiera les resolviera, en la última reunión, que se realizó no conmigo, si no con uno de nuestros asesores de ventas y le expresaron que querían rescindir el contrato, no sé a qué se debe. No sé si al cansancio de estar lidiando con la entidad financiera”, comentó.

Ferro recalcó que la pareja afirmó que se daban por satisfechos y se acordó que el monto pagado se le entrega con materiales y reconoció que hubo atrasos con la entrega de los mismos.

“La pretención de ellos es que los materiales se les entregue en un solo día y eso no se puede hacer porque es bastante material, hay que hacer varios viajes y la semana pasada, estuvieron por acá y se les dijo que había atrasos, que necesitamos unos días más de tiempo.

“Ellos llamaron este martes temprano, bastante molestos y uno de los abogados se iba a poner en contacto con ellos para darles fecha definitiva de la entrega de los materiales. Aquí no hay intención de incumplir, pero ellos están imputándole a la empresa toda la responsabilidad, cosa que no es del todo cierta, porque no se cumplió con lo que se establece en el contrato”, manifestó.