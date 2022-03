Familia se curó del asma con abejones de maní y comparte su cura con otras personas

Jorge Arce pasó su juventud entre hospitales debido al asma, ya que no podía agitarse porque le daba una crisis y tenía que correr a que lo nebulizaran.

El tata de Jorge, Manuel Enrique Arce y su hija, Melany Arce Rodríguez, también padecían asma, pero todo cambió el día que un doctor español (no recordaron el nombre) les aconsejó una medicina alternativa, recomendación que agradecerán toda su vida.

“Mi papá tuvo un problema en una mano y fue a una consulta con un médico español y durante la conversación salió el problema del asma de mi papá, por lo que el doctor le dijo que el mejor remedio que había para esa enfermedad era el que se obtiene de los abejones de maní.

“Mi papá los buscó y cuando los encontró empezó a cuidarlos y a tomarlos. Él comprobó que era muy bueno porque no volvió a tener crisis de asma, se curó”, aseguró Jorge.

Esta es una especie diferente y más pequeña que los abejones que aparecen en mayo y se llaman de maní porque es lo que comen.

Como a don Manuel el remedio le cambió la vida, Jorge también los probó y también le empezó a dar a su hija, en ese momento de ocho años. Ellos experimentaron un cambio radical en tres meses, ya que el asma prácticamente desapareció y hasta la fecha, 12 años después, no han tenido que volver al hospital por esta causa.

Aunque Melany era apenas una niña cuando empezó a consumir los abejones, ella recuerda sus beneficios.

“Siempre me ha gustado jugar bola, pero antes de tomar los abejones cada vez que me iba a jugar me agitaba y terminaba en el hospital porque tenían que nebulizarme, pero después de que mi abuelo consiguió los abejones todo cambió, yo todavía los tomo porque son buenísimos.

“Yo ahora hago ejercicio, juego bola y hago de todo y nunca volví a tener asma, por eso los recomiendo. Hace poco le recomendamos los abejones a una vecina porque la hija tenía frecuentes crisis de asma y también se la lograron controlar con los abejones”, dijo la joven, de 20 años.

Se comen vivos o en batido

Jorge dice que lo más recomendable es comerse los animalitos vivos, pero si a la gente le da cosilla se pueden tomar en un batido con leche.

“Hay personas que compran masmelos de los pequeñitos y meten ahí los abejones para dárselos a los chiquitos, esa es la mejor forma de comerlos, cuando aún están vivos, pero sino también se pueden hacer en un batido con leche.

“Se ponen siete abejones en medio vaso de leche y se licúan, después se toma. Los abejones saben a maní porque es lo que comen, yo me los como hasta solos”, expresó.

Asegura que se debe tomar el batido cada tres días, porque eso va fortaleciendo las defensas.

El mantener los bichitos es bastante fácil, hay que comprar maní con cáscara, sin sal, pelarlo y quitarle el pellejillo rojo, después se echan en un frasco de vidrio la cáscara dura y el maní.

Cada mes hay que quitar el polvillo que se hace en el fondo, pero colándolo, porque ahí van quedando las larvas y eso no se bota, se vuelven a poner en el frasco para que se reproduzcan.

Jorge Arce se curó el asma con abejones y ahora comparte el remedio. Foto: Cortesía de Jorge Arce. (Cortesía de Jorge Arce)

Olor también ayuda

Pero no solo comerse los abejones es saludable, el solo hecho de tener el frasco en el que están ayuda un montón a las personas asmáticas.

“Hay que evitar ponerse perfume en el cuarto o limpiar con desinfectante o productos que tengan olor fuerte porque lo ideal es que el ambiente esté limpio y neutro para que los abejones hagan su trabajo.

“Hay personas que con solo tener los abejones cerca cuando duermen logran controlar el asma, pero lo mejor es consumirlos”, aseguró.

Jorge le tiene tanta fe a los abejoncitos que cada vez que escucha que alguien tiene asma los recomienda.

“Yo vendo frasquitos con 40 abejones y hasta les pongo larvitas, los vendo a cuatro mil colones porque no me gusta maltratar a la gente, ya que he visto en San José y Heredia centro que venden cada abejón hasta en mil colones y eso me parece una barbaridad.

“Yo siempre les explico a las personas cómo cuidarlos porque la idea es que reproduzcan los abejones y los consuman durante los años que necesiten, si se cuidan bien nunca se les van a acabar”, explicó.

Al parecer un un aceite que tiene los abejones hace que los pulmones se desinflamen y se fortalezcan. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Al igual que con la mayoría de tratamientos alternativos muchos médicos no les dan valor a los abejones de maní, pero hay países en los que se han publicado trabajos que hablan de los resultados positivos en la salud de quienes consumen estos bichitos, ya que hacen que los pulmones se desinflamen y se fortalezcan.

En Colombia este tratamiento es muy común en comunidades campesinas de Cundinamarca, Huila y Tolima.

Un artículo educativo publicado en Colombia habla de cuatro cepas de abejoncitos que fueron estudiadas por un grupo de investigación de Insectos del Instituto de Ciencias Naturales (ICN), de la Universidad Nacional de Colombia. De cada cepa se examinaron de 30 a 50 individuos.

Como resultado se conocieron 10 casos exitosos del uso del abejón del maní para tratar el asma, en Chaparral, Tolima.

En Brasil también se han reportado casos con buenos resultados.

En Costa Rica, estudiantes de la UCR hicieron un jarabe natural contra el asma con base de abejones de maní en el 2014, por lo que si el río suena...