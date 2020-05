“Nosotros vinimos a principios de marzo a visitar a una tía y para que mi familia conociera a Felipe, antes de incorporarme nuevamente al trabajo. El regreso lo teníamos para el 8 de abril; sin embargo, cuando se dio la medida de cancelar todos los vuelos comerciales dentro y fuera del país, la aerolínea nos cambió la fecha para el 1 de junio porque no había campo antes y luego me dijeron que lo dejara abierto porque no saben cuándo se irá a resolver esto”, explicó López.