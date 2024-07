Familia turrialbeña salió premiada gracias a promo de La Teja y Münkel

Carlos asegura que la suerte es algo de familia (Cortesía)

A una familia, seguidora de La Teja, la suerte la premió en el mejor momento, ya que uno de sus integrantes se llevó una tarjeta de regalo con 200 dólares (más de 101 mil colones) canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

El ganador de nuestra promo este sábado 13 de julio fue Carlos Eduardo Araya Marín, pero asegura que todo el proceso que lo llevó al premio es cosa de familia.

“Ya esta es la cuarta vez, siempre la pulseo con mucha fe. Hace como tres años no ganaba, y es que vieras que sí necesitamos anteojos, entonces vamos a aprovechar. Ayer, cuando lo activé, en la portada venía algo de la fe y eso me empoderó. Este premio tiene una particularidad porque mi cuñado Christian se lo compra a mi suegra todos los días, ella me deja que lo lea y lo active, es de familia”, contó.

LEA MÁS: ¿Usa mucho los dispositivos electrónicos? Este es el daño que le podrían estar haciendo a sus ojos

De momento, este vecino de Carmen Lyra de Turrialba no sabe si el premio será para él o para su esposa, pero sin duda alguna es de gran ayuda y los sacará de un problema.

“Estamos negociando, solo hay que ver para cuál de los dos. Yo lo leo desde siempre, aquí todos lo leemos, yo soy de los que lee todo, hasta los precios de los supermercados que trae a veces, es importante para comparar y así. Todo me gusta”, concluyó.

Araya y su familia seguirán informándose con La Teja y él no dejará de activarla porque espera que la suerte no se vaya de su lado.