"No me parece cómo se está planteando el contenido de dichas clases, en las que prácticamente quieren inculcarles a nuestros hijos que está bien mantener relaciones sexuales donde quieran y con quien quieran, siempre y cuando se protejan. Según los valores que hemos implementado nosotros, les enseñamos que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal no puede ser entregado a cualquiera, ni en cualquier momento", indicó Sugey Rodríguez.