Hay una famosa influencer argentina enamorada de Costa Rica.

Es así de sencillo. Fue amor a primera vista. Vino porque Internet le recomendó nuestro país y no conocía absolutamente nada, pero una vez descubrió el mae, el pura vida y el chifrijo, no deja de hablar bellezas nuestras en sus redes sociales.

Como a uno le encantan los piropos y la argentina nos los echa a cada rato, nos dimos a la tarea de buscar a esta influencer y la encontramos en Alemania.

Famosa influencer argentina nos cuenta su verdad de por qué ama Costa Rica. (Cortesía)

En TikTok e Instagram se encuentra como “alinfinitoo”, en Facebook como “Al infinito y más allá. (Evan González - Alinfinitoo)” y en YouTube, “Alinfinito”. Su nombre real es Evangelina González y nació en las montañas de Mendonza.

Famosa influencer argentina habla bellezas de Costa Rica

Mendoza es una ciudad al oeste de Argentina que se ubica en las llanuras que quedan al este de la cordillera de los Andes. No tiene ni 200 mil habitantes. Evangelina nació en zona rural con el trabajo de campo como principal fuente de ingreso.

LEA MÁS: Famosa influencer argentina regresa a Costa Rica para cumplir un enorme reto

Con el frío alemán pegándole duro en el cuerpo, pero el corazoncito caliente una vez que se puso en modo Costa Rica, nos respondió varias consultas:

-¿Cómo descubrió nuestro país?

En el 2022 estaba buscando un país para recorrer con mi patín eléctrico. Me metí a Google y le pregunté ¿cuál es el país más seguro de América Latina? Y me respondió que Costa Rica.

Evangelina se pasea en su patín eléctrico cada vez que viene a Costa Rica. (Cortesía)

Comencé a leer porque no sabía casi nada y cuando vi una foto de un volcán rodeado de un verde intenso, me convencí por completo y con toda seguridad dije, “pues bien, es para Costa Rica donde voy”.

¿Su primera visita fue en el 2022?

Correcto. No conocía nada. Llegué en invierno y por eso recuerdo que llovía fuerte el día que llegué. Salí del aeropuerto y me fui para San José, de ahí me fui de voluntaria para Uvita. Llegué primero que mi patín eléctrico, por eso tuve que esperarlo.

¿Le gustó de buenas a primeras?

Llegué con lluvia y eso me permitió conocer la temporada lluviosa en el Pacífico y me morí, me encantó. Ver tanto verde, tanta naturaleza provocó que me enamorara a primera vista. No pasaron ni cuatro días y ya sabía perfectamente cuál era mi país preferido.

¿Qué sintió en sus primeros días en Costa Rica?

Paz, calma. Le puedo asegurar que sentí la felicidad por primera vez en mi vida. Jamás olvidaré una tarde que estaba con un compañero, después del voluntariado, e íbamos a surfear y cuando iba para el mar me dije “guau, esto es lo más lindo que viví en toda mi vida”. Todo estaba pacífico, todo era una perfecta paz y la naturaleza provocaba eso.

LEA MÁS: Tiktoker argentina se vino a vivir a Costa Rica y esto dijo de nuestro país

Por primera vez trajo, entre noviembre y diciembre pasado, a su mamita a Costa Rica. Estuvieron en el Caribe. (Cortesía)

¿Esa paz fue lo que la apasionó?

Es que yo estaba acostumbrada a Alemania, donde por la productividad la gente en las calles tiene como cara de sufrimiento y de ocupada. Llegar a Costa Rica y descubrir el mae, el pura vida, me relajó el alma.

¿Qué tal con la comida?

Delicioso. Costa Rica tiene una comida sabrosa. Estoy enamorada del chifrijo, del raice and beans, del gallopinto y del rondón. De esos platillos me acuerdo el nombre, pero hay muchos más que me encantaron.

¿Por qué habla tanto y tan bien de nosotros?

Es fácil hablar bien de Costa Rica, es algo natural. Todo en Costa Rica es pura vida. Le aclaro que yo solo hablo de lo que experimento y si eso es bueno, pues así lo comparto.

¿Solo tres veces ha venido desde el 2022?

Hay algo que me pasa. Siempre que voy a ese país tan chiquitico, pero tan lleno de todo, me termino dando cuenta que me faltan un montón de lugares por conocer. Cuando voy rodando en el patín algunos ticos me siguen y me van hablando de los lugares y descubro que jamás lo conocí. Todavía me falta demasiado por descubrir.

Asegura que los ticos somos muy pura vida y la han tratado siempre muy bien. (Cortesía)

¿Demasiado caro el país?

A ver. Sí. Claramente es un país con precios más altos que sus vecinos, pero tiene un sistema de salud, una educación y una democracia estable que una como extrajera valora mucho, además del montón de naturaleza.

LEA MÁS: La Mujer Maravilla le muestra al mundo sus vacaciones en Costa Rica y dijo esto del país

Si me pregunta, le puedo responder con toda seguridad que prefiero los precios de Costa Rica que ir a Estados Unidos o Suiza que son países que no invierten tanto en lo que a mí me parece importante, los recursos naturales.

Además, perfectamente se puede hacer un viaje liviano y gastar menos. En lugar de irme a Tamarindo me voy a Pérez Zeledón, en lugar de irme a lugares llenos de gringos, mejor me voy para Coto Brus y descubro bellezas. En lugar de irme a un restaurante como en una sodita. Claro, aprendí a las malas a saber dónde comer y comprar.

¿Cómo le fue en el último viaje?

Llevé a mi mamá (doña Elsa Rodríguez quien todavía vive en Mendoza) y se enamoró del Caribe. Estuvimos entre noviembre y diciembre. Le pregunté, “¿mamá, qué palabras aprendiste de Costa Rica”, y me dijo: “gallopinto, raice and beans, rondón”. Solo aprendió palabras de comida porque le encantó.

Me trataron a mi mamá como una reina y eso lo agradeceré para siempre porque como yo soy de una zona rural, pues la gente que trabaja el campo no tiene mucho dinero y siempre soñé con viajar con mi mamá y por fin lo logré y no pude tomar mejor decisión que Costa Rica.

LEA MÁS: ¡Michael Jordan está en Costa Rica y esto le regaló a algunos afortunados!

Las playas costarricenses la vuelven loca, sea en el Pacífico o el Caribe. (Cortesía)

¿Cuándo vuelve?

Es casi un hecho que el próximo mayo. Voy para el sur a Corcovado a limpiar playas del plástico y también el Parque Nacional. Quiero pasar más tiempo en Golfito porque me pareció una zona supertuanis.