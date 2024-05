Famoso fotógrafo español encontró en Costa Rica algo que lo cautivó y recordará por siempre

El fotógrafo español Miguel Morenatti está como loco con las bellezas naturales de Costa Rica. Cortesía.

Un fotógrafo español se declaró enamorado de Costa Rica a pocas horas de estar en el país y durante su travesía por Tiquicia se dejó envolver por la naturaleza de nuestros paisajes y por la variedad de la cuchara tica.

Miguel Morenatti aterrizó a suelo tico el 17 de mayo y de inmediato quedó flechado cuando tuvo que cambiar algunos dólares por colones y se encontró con un billete de cinco mil colones.

Morenatti se crió en Sevilla y además de su amor por los paisajes, trabaja en fotoperiodismo deportivo, captando los mejores momentos de la Selección Española, del Real Betis y el Sevilla. Según cuenta en su sitio web, su interés por viajar y descubrir otras culturas comenzó cuando tenía dos años y vio un documental sobre Tailandia.

“Mi fascinación por ese país fue tal, que los siguientes años paso soñando con visitarlo. Pero no cumpliría el sueño de visitar el país asiático hasta que llegó mi verdadera pasión, la fotografía”.

El fotógrafo llegó a Tiquicia el 17 de mayo anterior. Captura de pantalla.

El reconocido fotógrafo, quien ejerce su profesión desde los 16 años retrató parte de su experiencia en redes sociales y conversó con La Teja, para contar cómo fue su visita a Costa Rica.

Encantado

- ¿Es la primera vez que visita Costa Rica?

Sí, ha sido un sueño cumplido venir a Costa Rica, siempre ha estado en mi lista de preferencias de viajes por visitar. Me motivó mi predilección por las cascadas y los volcanes, lo que convierte a Costa Rica en el país perfecto para mí.

- ¿Alguien le recomendó para que viniera a Costa Rica?

Cualquier fotógrafo de paisajes sueña con venir a Costa Rica, incluso si no eres fotógrafo. ¿Qué persona en el mundo no conoce este maravilloso país?

Las fotos de este profesional parecen sacadas de un libro de cuentos. Instagram.

- ¿Qué es lo que más le ha gustado de Costa Rica, además del billete de 5 mil colones?

Sin duda, la gente. Me he sentido muy acogido aquí. La gente pierde su tiempo por ayudarte, se preocupa si estás a gusto en su país. El tico ama Costa Rica, respeta la naturaleza, tiene un espíritu ecologista digno de admirar. Costa Rica es el país más limpio que me he encontrado en Latinoamérica.

- ¿En cuáles lugares de Costa Rica ha estado?

Mi visita ha sido frenética, aunque gracias a Costa Rider Campervan, un equipo de camper, me moví sin dificultad y la verdad, todo ha sido más fácil. Empecé por el Pacifico, con su gran cascada Nauyaca y sus alrededores.

El fotógrafo Miguel Morenatti contó qué es lo que más le gusta de Costa Rica

Conocí a un tico fotógrafo de aquí, Alex, quien me llevó a un lugar fascinante: Quebrada Gata y Río Barroso, en San Carlos. Subí hasta La Fortuna y el volcán Arenal. Está zona es preciosa, es un conjunto de lugares increíbles. Terminé en el Caribe, en Punta Uva, el paraíso.

- ¿Cuál es la comida típica costarricense que más le gustó?

Desayunar gallo pinto me parece una forma de empezar el día extraordinaria. El ceviche es una auténtica locura lo bueno que lo preparan.

El casado, me encantó. Pero si hay algo que no esperaba que me gustara tanto, ha sido el arroz con leche. Yo creía que hacía en mi casa el mejor arroz con leche del mundo, hasta que vine a Costa Rica. Pura ambrosía.

Lo que sigue. Morenatti trabaja para la Selección Española de Fútbol y acompañará a la Roja a la Eurocopa, que se jugará del 14 de junio al 14 de julio y luego partirá para París, para también retratar a la Selección sub-23 ibérica, en los Juegos Olímpicos.

A este fotógrafo le encanta la majestuosidad de las cascadas. Cortesía.

De todo un poco

- ¿Cuánto ha cambiado la fotografía desde que usted comenzó en esto, cuando tenía 16 años (tiene 52)?

Yo empecé como fotógrafo en el mundo analógico. Éramos artesanos de la fotografía. Revelábamos nuestras fotos en un proceso lento y meticuloso. Todo lo contrario del mundo digital que vivimos, donde todo ocurre en tiempo real.

- ¿Qué es lo que más le gusta retratar partidos de fútbol o paisajes?

Tengo la suerte de realizar las dos modalidades de fotografía más diferentes. La fotografía deportiva, donde prima la velocidad, todo pasa en un instante, una acción.

Sin embargo, la fotografía de paisaje es todo lo contrario. En esto prima la composición, esperar la luz adecuada, la velocidad de exposición es lenta, incluso la edición, donde suelo tardar horas para editar una foto.

- ¿Cuál ha sido la foto más difícil de tomar?

En paisaje la foto difícil no existe, todo es cuestión de paciencia, al final dependo de la naturaleza, que tarde o temprano, termina ayudándome.

El español reconoció que Islandia es de sus países favoritos para retratar. Acá en el Cañón Studlagil. Instagram.

- ¿En cuál país cree que ha hecho las mejores fotos?

Islandia. He estado una decena de veces, me ha regalado momentos únicos.

- ¿Cuál país le gustaría conocer para hacer fotos?

Tengo pendiente Canadá, Sri Lanka, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, y un sinfín de países…. Necesito tres vidas más para terminar mi lista de lugares por visitar.

- Defíname la fotografía en una palabra

Composición.

- ¿Qué prefiere, fotos a color o en blanco y negro?

Según el dramatismo que quiera transmitir.

- Sé que su hermano Emilio ha estado en guerras y por poco pierde la vida mientras retrataba el horror de las guerras. ¿Cambiaría fotos de paisajes por ser corresponsal de guerra, al igual que él?

Mi hermano es de admirar, es el número uno, a pesar de las dificultades que la vida le ha puesto. Empezamos juntos, pero hemos elegido caminos distintos.

Ni yo me veo siendo corresponsal de guerra, ni él se ve haciendo fotos de paisaje.