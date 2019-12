“En mi trabajo ha pasado que el aguinaldo lo pagan el 17 o 18 de diciembre, con este cambio nos va a dar chance de pagar sin que nos detengan. En mi caso nunca me ha pasado porque me llevo bien con la mamá de mi hija, pero a muchos hombres sí los han detenido porque no les han pagando los aguinaldos”, detalló Matamoros.