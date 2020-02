“Son un tremendo orgullo para mí, nunca han pedido lujos o ropas de marca, al contrario, imagínese que este año, antes de entrar a quinto, ya me dijeron que ni pensara en el baile de graduación porque vale 60 mil el paquete, sin contar los vestidos y ellas saben que no hay cómo comprar para las tres y los papás. Por eso, me advirtieron que me concentrara en la graduación, que ese será el gran evento del año, el día de recibir el título, me dicen que ese día será cuando bailemos de alegría.