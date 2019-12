“Agarré un taxi para irme, no sé cuánto tardé, pero se me hizo eterno. Cuando llegué todavía había bastante fuego y me dijeron que no sacaron nada de mi casa. En ese momento me senté en la acera con mis hijas a llorar, no podía creer que había quedado en la calle con lo único que tenía puesto”, expresó entre lágrimas.