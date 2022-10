Festival y caminata invitan a los adultos mayores a moverse

Si quiere apuntarse, no debe inscribirse, solo asistir y disfrutar de un rato agradable, eso sí, lo recomendable es que lleve una camiseta blanca, gorra y use bloqueador solar para protegerse de los rayos del sol.

La caminata es abierta a todo el que desee participar. (Rafael Pacheco Granados)

Una de ellas es la caminata por un envejecimiento saludable que saldrá del parque ubicado al costado este del Ministerio de Salud, subirá por el bulevar de Avenida 4, hasta llegar al parque de Las Garantías Sociales.

Al finalizar la caminata podrá disfrutar del festival que se mantendrá hasta las 11:00 de la mañana y en el que un grupo de adultos mayores emprendedores ofrecerán sus productos: pulseras, anillos, collares, plantas, adornos para el hogar…

De esta manera se mantienen ocupados, lo que les permite continuar lúcidos, alegres y fuertes.

Una de ellas es doña Evel Quesada, una mujer de 72 años quien le recomienda a los mayores de 60 que no dejen que “el viejillo” las alcance.

El mantenerse ocupados permite a los adultos mayores mantenerse lúcidos y alegres. (JOHN DURAN)

Su filosofía de vida es no doblegarse ante la adversidad, mantenerse ocupada y no quejarse, aunque la vida no sonría en su totalidad. Ella lo dice con la convicción de que se puede salir adelante y reinventarse a pesar de todas las piedras que se pueden atravesar en el camino.

También se presentará un grupo de teatro de la Universidad de Costa Rica (UCR), el grupo de bailes folclóricos del programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), habrá el baile del recuerdo organizado por la subárea de Deporte y Recreación de la CCSS. También habrá juegos tradicionales y zumba.

Ambas actividades forman parte de la campaña SIGA que invita a la población adulta mayor para que siga moviéndose, leyendo, divirtiéndose, paseando, estudiando y trabajando.