Fiel lector de La Teja podrá cambiar de anteojos gracias a La Teja y Ópticas Münkel

Un josefino fue el afortunado ganador de este domingo, tan solo por activar el código Teja, ya que recibirá una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 102 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Se trata de Freddy Vargas Zumbado, quien nos contó que está muy contento con el premio, porque le permitirá cambiar los lentes que tiene desde hace tres años.

“Este premio es una salvada, me va a servir para cambiar los lentes viejos que tengo. Hace rato me tocaba, además porque ya uno no ve igual”, comentó.

Este fiel lector, de 68 años, nos confesó que esta es la segunda vez que gana activando el código, es por eso que va a seguir comprando La Teja, porque le encanta ganar.

Al igual que para muchos lectores favorecidos, este premio es de gran ayuda para don Freddy, ya que nos contó que se podrá ahorrar esa plata, más que ahora todo está tan caro.

Este guadalupano nos comentó que todos los días compra y activa el periódico.

“Mi esposa, Claudia Barboza, va todos los días por La Teja a una panadería cerca de la casa. Además del periódico, también compra el pancito para el desayuno”, detalló.

Freddy, como buen lector del periódico, lo primero que hace es desayunar y después se sienta a leer.

“Me gusta todo de La Teja, los sucesos, los juegos y los deportes, porque soy liguista”, detalló.

Una de las cosas que más disfruta hacer este fiel seguidor en su tiempo libre es leer, compartir La Teja con su esposita y salir a pasear siempre que le sea posible.