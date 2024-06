Fiel seguidor del Cartaginés podrá ayudar a su mamita gracias a La Teja y Ópticas Münkel

A Giovanni Palermo Quesada le encanta compartir La Teja con su mamita. Cortesía.

Giovanni Palermo Quesada está bastante contento, ya que el pasado lunes 17 de junio, recibió una llamada que le dio un respiro a su bolsillo.

Y es que este vecino de Cartago fue el ganador de la promoción de La Teja con Ópticas Münkel, en la que se adueñó de una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 104 mil colones) por solo activar el código que viene en nuestra edición impresa.

Este señor, de 52 años, nos contó que sabía que Münkel, aparte de tener varias ópticas, también cuenta con un centro médico, el cual vela por la salud de sus pacientes; sin embargo, de una vez nos contó lo que tenía pensado hacer con su premio.

“Este premio lo voy a usar para mi mamita, porque hace poco se le quebraron los lentecitos de ella y, la verdad, es que ya ocupa unos nuevos”, comentó el feliz ganador.

Palermo nos confesó que es la segunda vez que gana con La Teja y que, probablemente, no sea la última, ya que él es suscriptor y todos los días la activa.

“En la casa no puede faltar, me gusta todo del periódico, nacionales y deportes, porque apoyo a Cartago y, por supuesto, me encanta compartir La Tejita con mi mamá María Quesada Quesada, de 86 años”, comentó este fiel seguidor.

LEA MÁS: ¿Tiene astigmatismo? Estos lentes son los más recomendables para usted

A Palermo le encanta leer el periódico por las tardes, mientras reposa del almuercito, y a su mamita le gusta hacerlo a cualquier hora del día.

Don Giovanni nos contó que él es chofer de una guardería, pero nos dijo que una de las cosas que más disfrutaba hacer en su tiempo libre es sumar kilómetros en su bicicleta.