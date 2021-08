Fieles sí podrán visitar a La Negrita y pila de agua bendita en agosto

A los fieles católicos que año a año visitan la casa de la Virgen de los Ángeles y que este 2021 se pusieron tristes porque no pudieron hacer la romería, les tenemos buenas noticias.

La Diócesis de Cartago sabe el amor y la devoción los ticos le tienen a la Patrona, por eso, este año, aunque no hubo romería ni pasada, los que lo deseen podrán ir a visitarla.

En orden esperaron pacientes los fieles católicos para entrar a ver a La Negrita ya que no hubo pasada. Foto: Cortesía En orden esperaron pacientes los fieles católicos para entrar a ver a La Negrita ya que no hubo pasada. Foto: Cortesía (Cortes)

Y contrario a los días de la novena en que solo con cita previa se podía entrar a las misas, en esta oportunidad no será necesario que coordine una, eso sí, recuerde siempre mantener los protocolos sanitarios, lavado de manos, distanciamiento físico, asistir en burbuja y el uso de mascarilla, para que su visita a la virgencita, no sea un foco de contagios covid-19.

Además, el personal de la iglesia estará ojo al Cristo, vigilante de que se cumplan al pie de la letra, para que no los sancionen.

La Teja conversó con el diácono de la basílica Ricardo Cerdas sobre las actividades que durante todo este mes permitirán disfrutar de verla, al menos, por un ratito.

Cerdas, quien tiene tan solo un mes de haber llegado a la basílica de los Ángeles a la espera de su ordenación como sacerdote, es cartaginés de nacimiento y del puro centro, por lo que sabe muy bien el fervor que genera la virgencita tanto en lugareños como en visitantes de otras provincias.

Una de las tradiciones que más falta le hace a los fieles es visitar la pileta de agua bendita, ya que estuvo cerrada desde el 23 de julio hasta este 2 de agosto, pero desde este martes, ya volvió a abrir para que los creyentes puedan aprovechar la visita a la madre de Jesús y llevarse un poquito del preciado líquido hasta sus casas.

Eso sí, la pileta está abierta de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

“Este mes que tradicionalmente se ha dedicado a la Virgen de los Ángeles, solo que generalmente en la catedral, esta vez, se mantendrá en la basílica”, dijo el diácono.

Más fácil

Aunque la devoción por la Virgencita no tiene edad, desde niños, jóvenes y adultos la siguen, no se puede negar que una parte importante de ellos son adultos mayores y a muchos se les dificulta estar ingresando páginas de internet o escaneando códigos QR para apartar su campo en la iglesia.

“El ingreso a la basílica va a estar abierto normalmente desde las seis de la mañana y hasta después de que termine la misa de las seis de la tarde y no es necesaria inscripción ni para las misas, ni para los rosarios ni para los salve”, explicó el religioso.

Las misas entre semana son a las 7:30 a.m., 11 a.m. y 6 p.m. y las salve a las 9 a.m. y a las 3 p.m. entre semana.

“Las salve (plegarias especiales a la virgen con peticiones concretas) estarán a cargo de un sacerdote junto con diferentes agrupaciones, empezaron este martes con la tradicional participación de los floricultores y agricultores cartagineses que siempre ofrendan sus cosechas a la virgen en agradecimiento por los favores concedidos”, explicó Cerdas.

En ellas se canta también el himno a la Virgen de los Ángeles.

Los sábados las misas son a las 11 a.m., a las 4 p.m. y a las 6 p.m. y los domingos de 6 a.m. a 6 p.m. con misas cada dos horas.

Así, podrán llegar a orar si no quiere estar en la misa o por falta de tiempo no se puede quedar a una, está un ratito con nuestra madre y se va.

En el 2020 como para esta fecha aún no estaban abiertos los templos, por eso no se pudo hacer ninguna actividad para celebrar a la Negrita.

La recomendación de Cerdas es que si usted puede ir entre semana lo haga porque los fines de semana siempre se topará con mucha más gente.

Puede ver la programación completa del mes en el Facebook Basílica Nuestra Señora de los Ángeles oficial.