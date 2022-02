Fiestón será doble en Alajuela y Curridabat para dos mujeres este domingo 6 de febrero

La democracia está de fiesta este domingo pero para Olga Brenes Segura y Karina Navarrete Gutiérrez este es un día de doble celebración, pues están de cumpleaños, y para ellas votar es un regalazo.

Olga está superfeliz porque hoy llega a la media teja.

Olga Brenes Segura (cortes)

Es vecina de Monserrat en Alajuela y nos contó que en varias ocasiones su cumpleaños coincide con el de las elecciones, lo cual la emociona mucho, pues se siente feliz de tener el derecho y la libertad para salir a votar.

Nos contó que no había planeado nada para este domingo, aunque siempre pasa su cumple junto con su hija y su familia, pero piensa que sus allegados la van a sorprender con algo porque desde hace días los ha notado medio sospechosos.

“Para mí hoy la celebración es doble, mi cumple y la fiesta patria. El sábado pasado mi papá cumplió 80 años, celebramos un ratito y escuché algo sobre mi cumpleaños, por lo menos un quequito en casa y en familia. Además, siempre celebramos el cumple de mi hija que es el siete de febrero, ella es mi mejor regalo desde hace 20 años, se llama Priscila”, dijo.

Olga votará en la escuela Líder, en Villa Bonita de Alajuela, y lo hará bien tempranito.

“Siempre he votado, pero he sido muy ecuánime, ahorita no tengo candidato definido, yo presiento que vamos a segunda ronda, y que Figueres lleva las de ganar, pero estoy entre los indecisos, toda la vida en mi casa hemos sido socialcristianos, pero los tiempos cambian, porque una cosa fue la historia de los papás de los candidatos y otra los candidatos actuales.

“Ya cuando uno está al frente de la papeleta tendrá que decidirse”, dijo la alajuelense quien comentó que la escuela en la que votará le trae gratos recuerdos pues allí estudió cuando solo había cinco o seis aulas y todas de madera.

Recuerda que aunque siempre le piden la cédula para votar, los miembros de mesa nunca la han felicitado por su cumple.

“Ahora en tiempos de covid seguro que menos le ven a uno la cédula por los contagios, pero es que de verdad gracias a Dios que podemos ir a votar, ese es un regalo también de cumpleaños”, comentó.

Karina Navarrete Gutiérrez (cortes)

Ella ya sabe lo que le quiere pedir al futuro presidente, aunque no tiene idea de quién quedará.

“Sería un regalazo que este sea un gobierno mejor y no tenga miedo a los cambios, que los sueldos estén acorde a la canasta básica porque ahorita son mínimos y hay gente que pasa muchas necesidades”, dijo la abuelita de dos nietos, uno de cuatro años y otro de dos meses de nacido.

Esta festejada asegura que con los debates le fue horrible porque más bien la hicieron dudar más.

“En lugar de saber cómo elegir le nublan aún más la mente, entonces como que no me sirvieron de mucho, no hubo buenas respuestas y hay propuesta similares. Este año también es muy especial porque es el primer voto de mi hija”, dijo la cruzrojista voluntaria en Turrúcares, en Alajuela.

Olga es tutora de primaria y secundaria y con la pandemia se decidió a emprender y salir adelante así como debe hacer un gobierno en sus peores momentos, luchar más, por lo que ahorita es costurera y hace pijamas, bolsos y ropa interior. Además tiene una página en Facebook que se llama Creaciones Manoa que nace de la combinación de los nombres de sus nietecitos Matías y Noah.

“La fiesta patria es un privilegio y debemos cumplirle al país e ir a votar con todos los cuidados posibles”, destacó.

Este domingo las urnas abrirán desde las 6 am. (John Durán)

Hoy también lo pasará bien bonito Karina Navarrete Gutiérrez, quien cumple 48 años.

Está vecina de Granadilla de Curridabat nos contó que celebrará junto a su familia, su burbujita.

“Por ser las elecciones nos vamos a poner de acuerdo para que cada uno vaya a votar y luego nos vemos”, dijo la tecnóloga de alimentos.

Karina votará en el Colegio Técnico Profesional de Granadilla, eso sí, se reservó quién es su candidato favorito.

Eso sí, quiere pedirle al nuevo gobierno de regalo de cumple que se esfuerce por hacer las cosas correctas por el país.

“Que sean superduros con el tema de corrupción y de desigualdad”, pidió esta feliz cumpleañera, quien celebrará en medio de la fiesta patria, bendición que no todos los pueblos del mundo tienen.